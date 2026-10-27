Nuova Lancia Gamma conquista il pubblico: suo il Premio della Giuria Popolare Auto Europa 2027

La nuova Lancia Gamma ha vinto il Premio della Giuria Popolare nell’ambito del concorso Auto Europa 2027. È stata scelta dal pubblico, che ha espresso il proprio voto tra le sette finaliste della competizione organizzata dall’UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive. Il riconoscimento arriva a poche settimane dalla presentazione al Salone di Parigi e accompagna il debutto della nuova ammiraglia.

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Nuova Lancia Gamma: il premio Auto Europa 2027 arriva dalle preferenze del pubblico

L’annuncio è stato dato nel corso di una cerimonia tenutasi presso la sede di Bosch Italia a Milano. I finalisti si sono riuniti in tale occasione per le valutazioni conclusive da parte della Giuria Tecnica, in vista della premiazione dell’edizione 2027.

Il riconoscimento ottenuto dalla Gamma si riferisce nello specifico al voto del pubblico: un risultato che misura il livello di interesse suscitato dal veicolo tra coloro che hanno partecipato al sondaggio. Per Lancia, si tratta di un indicatore significativo in una fase in cui il marchio sta nuovamente ampliando la propria gamma di prodotti.

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Alessio Scutari, Managing Director di Lancia Italia, ha sottolineato soprattutto l’origine del premio: «Ha un valore speciale perché nasce dall’apprezzamento degli italiani». Il manager ha ringraziato chi ha votato la Gamma e le persone che hanno lavorato al progetto, dal disegno della carrozzeria fino alla realizzazione dell’automobile.

Scutari ha richiamato anche il percorso industriale del modello, che coinvolge il Centro Stile di Torino e lo stabilimento Stellantis di Melfi. Design, progettazione e produzione si concentrano in Italia: un aspetto sul quale Lancia insiste nel presentare la nuova vettura e nel raccontarne il legame con il territorio.

La Gamma è stata svelata al recente Salone dell’Automobile di Parigi 2026, nell’anno del 120° anniversario del marchio. La formula scelta è quella della crossover fastback, con una carrozzeria che cerca di unire l’eleganza delle grandi Lancia a un’impostazione contemporanea.

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Il legame con le vetture di rappresentanza del passato si esprime attraverso un’attenzione particolare al comfort, alle proporzioni e alla raffinatezza, il tutto arricchito da tecnologie moderne. Sono questi gli elementi con cui il marchio intende definire il carattere della Gamma: un veicolo pensato per chi, nei propri spostamenti, privilegia anche lo spazio e il comfort.

Prima della cerimonia di premiazione, l’auto, insieme alle altre finaliste, è stata protagonista di un servizio fotografico ufficiale a Soncino, in provincia di Cremona. Il borgo lombardo, annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”, ha fatto da cornice agli scatti: con la sua Rocca Sforzesca e il centro storico di impianto medievale, ha inserito le vetture in lizza in un contesto caratterizzato dall’architettura e dalle testimonianze storiche italiane.