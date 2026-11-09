Citroën Racing Formula E ha annunciato una nuova collaborazione con HRX per la Stagione 2027

Il Team Citroën Racing Formula E ha annunciato una nuova partnership con HRX, ovvero il fornitore italiano nell’abbigliamento da gara ad elevate prestazioni prodotto su misura. Ciò in vista dell’avvio della nuova Stagione 2027 del Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E.

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La partnership si basa su un impegno comune verso prestazioni e innovazione, nell’ottica di sviluppare tute da gara progettate per rispondere alle esigenze del Team Citroën Racing Formula E. In questo modo si combinano materiali avanzati, libertà di movimento e le giuste dosi di comfort per i piloti. Fra gli elementi al centro della collaborazione è stata realizzata una tonalità distintiva del rosso Citroën, sviluppata sfruttando un accurato processo di corrispondenza cromatica su materiali di base già omologati dalla FIA.

Jean-Eric Vergne allo stand Citroën Racing durante il Salone dell’Auto di Parigi 2026 lo scorso ottobre

Con l’approdo nella nuova era GEN4, il Team Citroën Racing Formula E conferma l’importanza di mettere a punto ogni dettaglio per incrementare le prestazioni

HRX e il Team Citroën Racing Formula E hanno quindi lavorato in forte sinergia perfezionando ogni dettaglio, con un occhio sempre rivolto alle proprietà tecniche, alla traspirabilità e agli standard di sicurezza dei tessuti. In questo modo particolare attenzione è stata anche rivolta all’ergonomia. Sulla base dei riscontri forniti dai piloti, HRX ha aggiunto inserti elasticizzati attorno al giromanica e anche nella zona lombare. L’obiettivo era quello di garantire flessibilità maggiore e libertà di movimento all’interno dell’abitacolo delle monoposto.

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La costruzione su misura contribuisce anche a ridurre al minimo l’utilizzo di tessuto, evitando di produrre eccessi di materiale. Va ricordato che a partire dalla Stagione 2027 il Team Citroën Racing Formula E si appresta a entrare in piena era GEN4, quindi la nuova partnership con HRX rappresenta l’importanza di curare ogni dettaglio per raggiungere le più elevate prestazioni possibili. “Siamo lieti di collaborare con HRX. Non è un segreto che, nel motorsport, ogni dettaglio conti: questa partnership dimostra perfettamente come le prestazioni vadano oltre la vettura stessa, poiché sicurezza e comfort sono di importanza fondamentale per i piloti di alto livello”, ha ammesso Beth Paretta che è Managing Director e Team Principal del Team Citroën Racing Formula E.