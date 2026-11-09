Ferrari, terza a Monza, saluta la 499P: ora si guarda avanti

La 6 Ore di Monza, tappa conclusiva del FIA WEC 2026, ha segnato l’ultimo impegno agonistico della Ferrari 499P. È la fine di un ciclo. Gli appassionati avrebbero voluto un trionfo, come sigillo finale del suo luminoso cammino agonistico, ma l’Hypercar del “cavallino rampante” non è andata oltre il terzo posto nella sfida di casa.

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Oltre 75 mila persone, nel corso del weekend, si sono recate nel “Tempio della Velocità”, per gustare l’atto conclusivo del mondiale endurance e il congedo della “belva” della casa di Maranello, dopo quattro anni di impegno sportivo. L’ultima apparizione iridata della Ferrari 499P ha strappato più di qualche lacrima, ma ogni cosa ha un inizio e una fine.

A guadagnare il gradino più basso del podio, alla 6 Ore di Monza 2026, è stata la “rossa” numero 51, portata in gara da Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado. Sesta la sorella numero 83, gestita in pista da Yifei Ye, Phil Hanson e Robert Kubica. È stata invece costretta ad accontentarsi del nono posto finale la vettura dell’equipaggio formato da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che era scattata dalla pole position.

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Con questo risultato si è chiusa la carriera nel FIA WEC della Ferrari 499P, protagonista di un cammino tempestato da molti successi, che hanno regalato gioie indescrivibili agli appassionati. Su tutti, quelli messi a segno per tre anni di fila alla 24 Ore di Le Mans, regina delle sfide Endurance.

Dopo aver debuttato sotto i riflettori del circuito di Sebring, nel 2023, ottenendo una pole position con Antonio Fuoco e un podio con l’equipaggio numero 50, l’Hypercar del “cavallino rampante” ha concluso la sua avventura agonistica con l’Hyperpole e un terzo posto sul podio nella 6 Ore di Monza 2026.

La casa di Maranello sperava, davanti ai tifosi italiani, di firmare un successo che avrebbe sigillato in modo più luminoso la carriera della sua straordinaria vettura, ma le cose sono andate in modo diverso.

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Ricordiamo che la Ferrari 499P è il prototipo che ha segnato il ritorno del marchio nella top class dell’endurance. Qui ha riallacciato i fili con la storia più nobile, imponendosi già nella stagione d’esordio alla mitica 24 Ore di Le Mans, 50 anni dopo l’impresa precedente.

Nella sfida della Sarthe l’Hypercar italiana ha dettato legge per tre anni consecutivi, fino al 2025, quando ha permesso alla casa di Maranello di guadagnare anche il Campionato del Mondo Costruttori, insieme al titolo Piloti. Nel complesso sono otto i successi assoluti della Ferrari 499P.

A questi numeri si aggiungono le 11 pole position e i 27 podi complessivamente ottenuti dai due equipaggi ufficiali, in competizione sin dal 2023, e dalla 499P numero 83, che aveva debuttato nel Mondiale Endurance nel 2024.

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Con la 499P, il marchio del “cavallino rampante” chiude un ciclo incredibile. Di lei possiamo dire che sia una delle Ferrari più vincenti di sempre. Ora a Maranello si guarda avanti, alla nuova vettura, chiamata a non essere da meno. Ripetere le sue imprese sarà difficile, ma in Emilia Romagna sanno cosa fare.

Fonte | Ferrari