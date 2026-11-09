Leapmotor B03X ripensa la praticità: il vano da 105 litri nascosto sotto il bagagliaio e i sedili che si sollevano

Gli stivali infangati possono essere trasportati separatamente dalla spesa, mentre una pianta alta trova posto dietro i sedili anteriori: in questo modo, il bagagliaio rimane libero. Sono solo due esempi di come la Leapmotor B03X sfrutta lo spazio interno. Il crossover elettrico offre di serie la Leap Box, un vano lavabile situato sotto il piano di carico e il sistema LeapFlex, che consente di sollevare le sedute del divanetto posteriore, oltre a poter abbattere gli schienali.
Leapmotor B03X: ecco come funziona la Leap Box da 105 litri
Con i sedili posteriori in posizione, il bagagliaio offre un volume di 405 litri al di sopra del piano di carico. Sollevando la copertura si accede alla Leap Box, che aggiunge ulteriori 105 litri, per una capacità complessiva di 510 litri.
Il vano è impermeabile e lavabile; un tappo di scarico permette all’acqua di defluire, facilitando la pulizia, ad esempio dopo avervi riposto scarpe sporche, costumi da bagno bagnati o attrezzatura sportiva.
Il portellone posteriore dà accesso a un vano di carico dalla forma regolare, con un’apertura larga 70 centimetri. La copertura può essere rimossa qualora servisse più altezza: in tal modo, il vano inferiore, profondo 23 centimetri, diventa parte integrante dello spazio di carico totale. Secondo Leapmotor, in questa configurazione è possibile alloggiare nel bagagliaio oggetti alti fino a 1,14 metri, una soluzione pratica per trasportare in verticale carichi ingombranti.
LeapFlex: spazio anche davanti al divanetto posteriore
Il sistema di sedute posteriori permette un utilizzo flessibile dell’abitacolo. Sollevando le sedute, si crea spazio sul pavimento davanti al divanetto posteriore; È possibile riporvi oggetti alti senza dover abbattere gli schienali.
Sotto le sedute si trova inoltre un vano destinato a oggetti di dimensioni ridotte. Abbattendo gli schienali posteriori, frazionabili nel rapporto 60:40, si ottiene un piano di carico livellato e il volume utile aumenta fino a 1.605 litri. Ripiegando anche lo schienale del sedile del passeggero anteriore, la lunghezza utilizzabile raggiunge i 2,53 metri.
Il modello offre oltre 30 soluzioni portaoggetti. Sotto la console centrale “sospesa”, ad esempio, si trova un vano aperto ideale per una borsa o altri oggetti da tenere sempre a portata di mano. Più in alto, tra i sedili anteriori, c’è spazio per due smartphone; sul lato del conducente è inoltre integrata una base di ricarica wireless da 15 W.