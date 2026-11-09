Maserati Concept GT 2028, un render immagina una biposto del Tridente ispirata alle corse

La Maserati Concept GT 2028 colpisce per il frontale ribassato, tipico di una supercar, e per una parte posteriore dominata da un grande alettone. Si tratta di un progetto indipendente del designer digitale Carlo Indelicato, pubblicato su LinkedIn e realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale. L’autore immagina una biposto che integra elementi ispirati al mondo delle corse in una carrozzeria grigio metallizzato dalle linee nette e pulite.

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Maserati Concept GT 2028 – il progetto di Carlo Indelicato

Sul frontale, una sottile firma luminosa attraversa l’intera larghezza, seguendo la curvatura dei parafanghi. Il logo del “Tridente” è posizionato appena sopra la striscia a LED, mentre nella parte inferiore, ai lati dello splitter, si aprono due prese d’aria. La vista dall’alto rivela un abitacolo stretto e fiancate profondamente modellate, dove un dettaglio rosso mette in risalto l’apertura situata davanti alle ruote posteriori.

Al posteriore, l’alettone poggia su due supporti e si estende per quasi tutta la larghezza della carrozzeria. Sotto di esso si trovano sottili gruppi ottici, due terminali di scarico centrali e un diffusore, il cui profilo è evidenziato da una tonalità azzurra. Indelicato ha inoltre raccolto le immagini in una brochure digitale che, oltre a mostrare il veicolo nella sua interezza, illustra dettagli come le ruote, i gruppi ottici e la zona posteriore.

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Il futuro di Maserati: tra Modena e la Cina

Il prossimo appuntamento fondamentale per il marchio del Tridente è il “Maserati Day”, previsto per il 10 dicembre a Modena. Secondo The Supercar Blog, in quell’occasione potrebbero essere presentati due diversi prototipi, che fungerebbero da anticipazione per i modelli destinati a succedere a Levante e Quattroporte.

Nel frattempo, dalla Cina, la testata Yicai ha riferito che il design esterno del veicolo elettrico, nato da una collaborazione con Huawei e JAC, è già stato definito. Ulteriori passi verso la produzione in serie sono attesi per il quarto trimestre del 2027. L’accordo deve ancora essere confermato ufficialmente.

Parallelamente, Maserati ha presentato Maserati Island, un progetto residenziale sviluppato a Dubai in partnership con SAMANA COLLECTA, le cui prime consegne sono previste a partire dal 2030.