Stellantis, la frenata di Londra sull’elettrico può dare più spazio alle ibride

Stellantis potrebbe avere più margine per decidere quante auto elettriche e ibride vendere nel Regno Unito da qui al 2030. Secondo il Guardian, Londra valuta di abbassare dall’80% a circa il 60% la quota di nuove auto a zero emissioni richiesta ai costruttori per quell’anno. Il governo ha comunque precisato che la decisione è ancora da prendere.

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Stellantis, cosa cambierebbe con una quota elettrica più bassa

Per il gruppo, il primo effetto sarebbe commerciale. Una soglia più bassa ridurrebbe la pressione a spingere le elettriche con promozioni per rispettare gli obiettivi e lascerebbe più spazio alle ibride dove la domanda le sostiene. Il divario si vede già nei numeri. Secondo la SMMT, da gennaio a ottobre 2026 le auto a batteria hanno rappresentato il 26,6% delle immatricolazioni, a fronte di un obiettivo del 33% per l’anno.

Vauxhall è il caso più immediato per Stellantis. Nei primi nove mesi del 2026 il marchio ha raggiunto il 4,6% del mercato britannico di auto e furgoni. La Frontera è stata lanciata con lo stesso prezzo di listino per la versione ibrida e quella elettrica. A fine ottobre Vauxhall contava 102.852 elettriche vendute nel Paese nel corso degli anni. Il centomillesimo esemplare è stato un Grandland. La Frontera è risultata il SUV elettrico più venduto nel canale retail britannico nei primi nove mesi.

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Stellantis aveva chiesto a Londra di intervenire sulla domanda. Nel 2025 Eurig Druce, responsabile del gruppo nel Regno Unito, aveva indicato tra le priorità un’IVA più bassa sulle elettriche nuove, più infrastrutture e una riduzione dell’imposta sulla ricarica pubblica. La revisione della quota interverrebbe sul ritmo richiesto ai costruttori, mentre quelle proposte riguardano il costo di acquisto e di utilizzo per i clienti.

Downing Street ha ribadito l’intenzione di fermare nel 2030 le vendite di auto nuove alimentate esclusivamente a benzina o diesel e di arrivare al 100% di nuove auto e furgoni a zero emissioni nel 2035. Per Stellantis, il margine dipenderà anche dalle regole che Londra stabilirà per le ibride dopo il 2030.