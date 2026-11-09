Fiat Ducato MY27, le foto spia svelano la nuova firma luminosa

Il Fiat Ducato MY27 appare in alcune foto spia, pubblicate sui social media da Walter Vayr della Gabetz Spy Unit. Il fotografo, ha identificato il veicolo commerciale come modello 2027 e ha posto l’accento sui nuovi gruppi ottici. Il dettaglio emerge in modo particolarmente chiaro in uno scatto, dove in uno dei fari è visibile l’indicatore di direzione color ambra.

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Fiat Ducato MY27: I nuovi gruppi ottici

La novità riguarda la parte superiore dei fari. La luce è distribuita su due file orizzontali, suddivise in piccoli segmenti. Tali segmenti seguono l’inclinazione del bordo superiore del faro e si estendono verso il centro del veicolo.

Nella vista di tre quarti, sul lato sinistro dell’immagine appaiono di colore arancione, mentre la porzione di faro sottostante emette una luce bianca. La vista frontale, invece, mostra entrambe le fasce luminose superiori in bianco, rendendo più evidente il design simmetrico.

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Al di là dei fari, il frontale mantiene un aspetto familiare. La scritta FIAT campeggia al centro della calandra, affiancata da feritoie orizzontali, mentre il paraurti nero incornicia l’ampia presa d’aria inferiore. Il veicolo immortalato presenta una colorazione grigio scuro, tetto rialzato e fiancate chiuse. Nelle inquadrature di tre quarti si notano anche gli specchietti retrovisori montati su lunghi bracci di supporto e i cerchi in acciaio.

Le immagini si concentrano sulla parte anteriore e sulla fiancata del veicolo. Non è ancora chiaro se questa firma luminosa riguarderà l’intera gamma o se sarà riservata solo a specifici allestimenti. Resta inoltre da scoprire quali novità verranno introdotte negli interni e nelle motorizzazioni.

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L’avvistamento avviene nell’anno in cui il Ducato ha festeggiato il suo 45° anniversario. Secondo Fiat Professional, il modello rimane il veicolo commerciale più venduto in Italia, con 15.501 nuove immatricolazioni nei primi dieci mesi del 2026. Di queste, 1.570 si riferiscono al solo mese di ottobre.