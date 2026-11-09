Nuova Fiat Punto, un render immagina l’utilitaria che potrebbe affiancare la Grande Panda come rivale di Clio

Una nuova Fiat Punto affiancherebbe la Grande Panda nella gamma del marchio. Arnaud Belloni, amministratore delegato di Fiat, Abarth e Lancia, ha riaperto a questa possibilità in occasione del Salone dell’Auto di Parigi. In un’intervista pubblicata il 18 ottobre da L’Automobile Magazine, ha dichiarato che un brand come Fiat dovrebbe avere una Punto nella propria offerta.

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L’obiettivo è riconquistare una posizione nel segmento B, un ambito in cui, secondo Belloni, l’uscita di scena della Punto e della Ford Fiesta, insieme alla rinuncia a un’erede della Volkswagen Polo con motore a combustione, hanno favorito la Renault Clio. La produzione della Punto è terminata nel 2018.

Nuova Fiat Punto: un progetto di Sezer Design

Nella visione di Belloni, la Punto sarebbe più orientata all’uso stradale rispetto alla Grande Panda e si posizionerebbe al di sotto della 600. Il manager immagina un’auto compatta che si integri nell’attuale gamma, lasciando ai designer piena libertà creativa per quanto riguarda le forme. Resta ancora da vedere se il ritorno si concretizzerà davvero.

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Di recente, il designer digitale indipendente Sezer Design ha presentato sui social la sua interpretazione, denominata Fiat Punto Next-Gen Concept, chiedendo ai propri follower se desidererebbero una nuova edizione dell’utilitaria.

Il progetto mostra una versione a cinque porte in giallo metallizzato, con tetto nero e cerchi bicolore dal design aerodinamico. Sul frontale, i fari a LED arrotondati sono collegati da una fascia scura, attraversata da due sottili strisce luminose; al centro spicca la scritta FIAT.

Il paraurti integra un’ampia presa d’aria, affiancata da elementi verticali, mentre nella parte inferiore delle portiere è presente un motivo a puntini. Nella vista laterale, le maniglie delle porte integrate a filo carrozzeria conferiscono linee pulite ed essenziali. Il montante C presenta una serie di bande nere che collegano visivamente il tetto al lunotto posteriore.

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Al posteriore, i gruppi ottici a sviluppo orizzontale richiamano gli angoli arrotondati dei fari anteriori, mentre sotto il logo del marchio, sul portellone, spicca la scritta “Punto”.

Sezer Design ha dedicato attenzione anche agli interni. I rivestimenti in tonalità chiara creano un contrasto con la parte superiore, più scura, della plancia. Dietro il volante c’è la strumentazione digitale, mentre al centro trova posto uno schermo separato per l’infotainment. Una sottile linea gialla corre lungo la plancia e contorna le bocchette laterali. Lo stesso colore torna sulle maniglie interne, sul tunnel centrale e sul bordo dei sedili.