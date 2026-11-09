Ram Rampage: aperti gli ordini in Europa, da 48.000 euro iva esclusa

Il costruttore americano di casa Stellantis ha annunciato l’apertura degli ordini, in Europa, per il RAM Rampage. Il passaggio segna una ulteriore tappa fondamentale nel percorso europeo del modello, dopo che il Rampage aveva debuttato a Fieracavalli 2025. L’approccio di questo specifico modello è quello di un prodotto posizionato fra i pick-up tradizionali, sfruttando il carattere e l’esperienza di un vero modello a marchio RAM, con la possibilità di abbinare tali caratteristiche al comfort e alla tecnologia di un SUV di fascia alta per la fruibilità quotidiana che ci si aspetta ormai da un veicolo a ruote alte.

Advertisement

D’altronde il RAM Rampage è nato sfruttando il concetto di Premium Compact Lifestyle Pickup, in accordo con caratteristiche che lo potrebbero rendere comunque apprezzato da una vasta fetta di pubblico anche da noi in Europa. D’altronde la gamma adotta uno schema semplificato a due versioni, per cercare un approccio più in linea con le aspettative della clientela del Vecchio Continente. Ci sono il Rebel 2.2 Turbodiesel e l’R/T 2.0 Turbo a benzina.

Il RAM Rampage risulta quindi a proprio agio sia nell’utilizzo quotidiano che nel caso di attività all’aria aperta di vario tipo. Mette quindi a disposizione qualità diversificate in un veicolo soltanto. Un autentico equilibrio che si accosta a dimensioni comunque in grado di garantirne un concreto utilizzo anche lungo le strade europee. La larghezza si attesta, infatti, sui 1.886 millimetri mentre la lunghezza supera di un soffio i 5 metri attestandosi a 5.028 millimetri. Di conseguenza il Rampage risulta più corto di un pick-up di medie dimensioni, garantendo maggiori qualità in termini di agilità e facilità di utilizzo. Il telaio monoscocca e l’utilizzo di sospensioni indipendenti e multilink al posteriore permettono al Rampage di muoversi sfruttando comfort e sicurezza in ogni contesto. La trazione è 4×4 on-demand con sistemi 4WD Low e Hill Descent Control che garantiscono trazione e controllo in ogni condizione di guida per contribuire a una guida sicura in ogni condizione meteorologica.

Advertisement

Il casso del nuovo RAM Rampage permette di ospitare fino a 980 litri di volume grazie a una lunghezza di 1.450 millimetri e una capacità di carico di 1.015 chilogrammi. Lo spazio a disposizione nel cassone può ospitare un Europallet, ma ben si adatta anche all’utilizzo per le attività specificamente dedicate al tempo libero.

Due gli allestimenti disponibili per il RAM Rampage in Europa, perfettamente adattabili a ogni condizione di utilizzo

Gli allestimenti messi a disposizione per il RAM Rampage nel mercato europeo sono due: Rebel e R/T. Il primo guarda a un approccio legato alla funzionalità sfruttando un carattere audace pur non dimenticando la necessità di garantire praticità per supportare meglio ogni attività all’aria aperta o nell’utilizzo più impegnativo in contesti di lavoro. In tema di propulsore adotta un’unità da 2,2 litri turbodiesel da 200 cavalli di potenza e 450 Nm di coppia con capacità di carico pari a 1.015 chilogrammi. Gli pneumatici sono unità All-Terrain da 17 pollici e la carrozzeria adotta protezioni utili per la guida in fuoristrada. In ogni caso il RAM Rampage rimane sempre a proprio agio sia in città che in off-road.

Advertisement

Diverso è invece l’approccio della variante R/T che sfrutta una caratterizzazione che si mostra più orientata alle prestazioni. Il propulsore, in questo caso, è un 2.0 Turbo a benzina da 272 cavalli di potenza e 400 Nm di coppia. L’assetto risulta ribassato di 10 millimetri mentre i cerchi sono da 19 pollici; c’è lo scarico sportivo con taratura specifica per enfatizzare ulteriormente il dinamismo. In termini di accelerazione servono 6,9 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermo mentre la velocità massima è di 220 km/h.

Nessun compromesso invece in termini di praticità visto che sul RAM Rampage R/T la capacità di carico risulta comunque pari a 750 chilogrammi e non viene meno nemmeno la trazione integrale sulle quattro ruote. In questo modo pure questa variante più sportiva rimane un pick-up a tutti gli effetti, orientato all’utilizzo quotidiano in ogni contesto. La versione R/T utilizza un cambio automatico a 9 marce.

Advertisement

L’abitacolo del RAM Rampage adotta materiali di alta qualità e prevede sedili rivestiti in pelle, in accordo con un abitacolo fortemente rivolto verso il guidatore. Il comfort generale migliora anche grazie all’adozione di sedili regolabili elettronicamente con memoria fino a 12 vie per i sedili anteriori.

L’infotainment prevede l’utilizzo di uno schermo touch da 12,3 pollici di diagonale, mentre anche il quadro strumenti è digitale e adotta uno shermo da 10,3 pollici. Si ha a disposizione un ambiente intuitivo e connesso, dove non manca nemmeno l’impianto audio Harman Kardon. Il RAM Rampage mette a disposizione anche l’assistenza alla guida di Livello 2 comprendente sistemi come “Hands-On” Driving, l’Adaptive Cruise Control, il Lane Keeping Assist e l’Autonomous Emergency Braking. Tutti contribuiscono a incrementare il senso di sicurezza a bordo e la fiducia durante la guida. In termini di listino i prezzi partiranno da 48.000 euro, IVA esclusa, con consegne a partire dal mese di febbraio dell’anno nuovo. In Europa la distribuzione del RAM Rampage è affidata all’importatore ufficiale KW Auto.