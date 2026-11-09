Stellantis, il V8 HEMI torna in sei kit e l’Hellephant sfonda quota 1.000 CV

Al SEMA Show di Las Vegas, Stellantis ha presentato sei kit V8 HEMI, pensati per chi desidera installare un motore completo in un’auto d’epoca o in un veicolo da competizione. L’iniziativa fa capo a “Direct Connection“, il marchio dedicato ai componenti ad alte prestazioni della divisione SRT Performance. L’offerta spazia dal motore aspirato da 5,7 litri e 390 CV fino all’“Hellephant C170” da 1.039 CV, potenza raggiungibile utilizzando carburante E85.

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Stellantis V8 HEMI: cosa includono i sei kit

Il punto di forza risiede nel concept: Direct Connection fornisce il motore insieme al relativo pacchetto di gestione elettronica. Chi si occupa della modifica di un veicolo può quindi ordinare in un’unica soluzione il gruppo propulsore, la centralina motore (ECU) programmata, il cablaggio, le sonde lambda e il pedale dell’acceleratore. Ogni pacchetto è identificato da un numero di catalogo dedicato e il motore è corredato da una targhetta numerata. Per i veicoli dotati di cambio automatico, la fornitura comprende anche la leva selettrice e un interruttore per il pedale del freno.

Tra le trasmissioni indicate figurano il manuale Tremec Magnum a sei marce e l’automatico TorqueFlite 8HP90, con kit specifici a seconda del motore. I due aspirati sono il 345 HEMI da 5,7 litri, con 385 hp americani, e il 392 HEMI da 6,4 litri, da 485 hp, equivalenti a circa 492 CV. Entrambi si possono ordinare in configurazione Street Strip o Super Stock. La prima usa un monoblocco rigenerato, la seconda ne adotta uno nuovo e aggiunge componenti come le molle valvola del Redeye e la pompa dell’olio dell’Hellcat. A parità di cilindrata, la potenza dichiarata resta la stessa.

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I due pacchetti più potenti si basano entrambi su un motore V8 da 6,2 litri sovralimentato tramite compressore volumetrico. L’Hellcrate Redeye raggiunge circa 897 CV in modalità “High Octane”. L’Hellephant C170 arriva a 1.025 hp (pari a circa 1.039 CV) utilizzando una miscela di carburante E85; è dotato di un compressore da tre litri e di un sistema di alimentazione progettato per gestire la maggiore percentuale di etanolo, comprensivo di iniettori specifici e rail del carburante dedicati.

Al SEMA, Direct Connection ha presentato il Redeye all’interno di una Plymouth GTX del 1967, abbinato a un cambio automatico TorqueFlite. Lo stesso veicolo, nel 2024, era stato esposto con una motorizzazione elettrica. Il ritorno del motore V8 dimostra come i nuovi kit possano essere impiegati in progetti di restauro e personalizzazione.

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I kit saranno disponibili a partire dal primo trimestre del 2027; i prezzi non sono ancora stati resi noti. Per i pacchetti motore e i kit di controllo, Direct Connection offre una garanzia di tre anni o 100.000 miglia (circa 161.000 chilometri).