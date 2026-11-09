Maserati Island, il Tridente firma la sua prima isola residenziale a Dubai

Maserati avrà una sede su un’isola privata all’interno dell’arcipelago artificiale “The World Islands”, a Dubai. In collaborazione con SAMANA COLLECTA, il marchio premium dello sviluppatore immobiliare SAMANA Developers, il brand del Tridente ha presentato “Maserati Island”, il suo primo progetto residenziale. Il piano prevede 840 unità abitative, tra cui sette ville affacciate direttamente sull’acqua e altre due immerse nel verde. Le prime consegne sono previste a partire dal 2030.

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Maserati Island: ecco come saranno le residenze a Dubai

La prima fase di vendita comprende 232 unità abitative dotate di piscina privata. L’offerta spazia dai monolocali agli appartamenti con quattro camere da letto. Le ampie vetrate e l’orientamento degli edifici sono stati studiati per garantire una vista mare sempre libera da ostacoli. Tra le strutture verranno realizzati giardini in stile italiano. Maserati paragona la vista sul mare all’esperienza che si prova al volante di una GranTurismo lungo le strade italiane; anche all’interno degli appartamenti, la distribuzione degli spazi favorisce prospettive aperte e continue.

Il design degli interni è curato da Carlo Colombo dello studio A++. Gli appartamenti e le aree comuni saranno arredati con elementi della collezione “Giorgetti Maserati Edition”, nata nel 2025 dalla collaborazione tra le due aziende italiane. Legni di alta qualità, pellami pregiati e forme sinuose caratterizzeranno gli ambienti quotidiani, dalla zona living alle lounge condivise. Colombo ha inoltre sviluppato un raffinato concept basato su luce e colori, capace di creare una continuità armoniosa in tutti gli spazi interni.

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I servizi sull’isola

Il progetto prevede che i servizi offerti dall’isola siano a completa disposizione dei residenti fin dal momento del loro arrivo. Il progetto comprende un ristorante italiano affacciato sull’acqua, un beach club, spiagge private e una laguna centrale. Sono inoltre previste piscine, strutture spa, aree fitness (sia al chiuso che all’aperto) e un porticciolo per attività legate agli sport acquatici.

Per il collegamento con la terraferma di Dubai è disponibile un esclusivo servizio di navetta via yacht. L’isola è concepita per essere vissuta tutto l’anno: oltre alle strutture ricreative, il piano include quindi spazi di coworking, negozi e un servizio di concierge. L’idea alla base è che i residenti dell’isola possano lavorare, fare acquisti o cenare senza doversi recare ogni volta sulla terraferma.

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Per Santo Ficili, CEO di Maserati, il progetto prosegue il lavoro avviato con Casa Maserati, integrando materiali ed elementi di design del marchio negli spazi abitativi. Ficili considera inoltre l’iniziativa un’opportunità per rafforzare il legame con i clienti e raggiungere un pubblico internazionale. Il responsabile marketing Cristiano Fiorio ha collegato l’iniziativa al centenario del “Tridente”, citando gli arredi firmati Giorgetti come uno degli esempi più concreti di questa sinergia.

Per SAMANA COLLECTA, invece, l’isola rappresenta il progetto di debutto. Imran Farooq, CEO di SAMANA Developers, ha spiegato che la collaborazione unisce l’esperienza del gruppo nel settore immobiliare a Dubai con la competenza del marchio italiano in ambito di design e artigianato.