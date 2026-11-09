Maserati, l’elettrica del progetto cinese avrebbe già un volto

Il progetto, che vede il coinvolgimento di Maserati, Huawei e JAC, sembra avere già un design della carrozzeria definito. Secondo il media cinese Yicai, che ha diffuso la notizia il 9 novembre 2026, il design esterno di un nuovo veicolo elettrico è già stato completato. Per l’iniziativa, identificata internamente con il nome “Maserati Design“, è ora disponibile anche un orizzonte temporale più preciso: nel quarto trimestre del 2027 sono previsti ulteriori passi verso la produzione in serie.

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Maserati Design: cosa si sa del progetto cinese

Il rapporto fornisce un dettaglio concreto in merito alle trattative, di cui Reuters aveva già riferito a settembre e che JAC ha successivamente confermato in un documento datato 30 settembre. All’epoca, il costruttore cinese aveva precisato che i contenuti esatti e le modalità di un’eventuale collaborazione non erano ancora stati definiti. L’attuale indiscrezione riguarda lo stato di sviluppo di un veicolo; il riferimento alla fine del 2027 suggerisce progressi industriali imminenti, sebbene il cronoprogramma dettagliato per la produzione e le consegne debba ancora essere confermato.

Resta inoltre da chiarire di quale modello si tratti esattamente. A settembre, i media cinesi avevano parlato di due veicoli elettrici: una grande GT e un SUV di segmento medio-alto. La GT era stata indicata come possibile candidata per il lancio sul mercato. Yicai, tuttavia, non specifica a quale delle due tipologie di carrozzeria si riferisca il lavoro sul design esterno. La notizia riguarda dunque una tappa fondamentale del progetto.

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Secondo le informazioni disponibili, JAC si occuperebbe della produzione nello stabilimento di Hefei (nella provincia dell’Anhui), mentre Huawei fornirebbe il supporto tecnologico. Il modello di business, già discusso nei mesi scorsi, prevede due canali di distribuzione: in Cina il veicolo verrebbe venduto con il marchio “Maextro”, un brand di lusso sviluppato da Huawei e JAC, mentre sui mercati esteri verrebbe proposto sotto il marchio Maserati. Il nuovo rapporto torna su questa distinzione, descrivendo il progetto come indipendente dai piani di espansione di Maextro nel segmento dei SUV.

Non è ancora giunto un annuncio ufficiale da parte delle aziende in merito all’accordo definitivo. Alcune indiscrezioni precedenti suggerivano inoltre che i veicoli destinati all’esportazione, dopo la produzione delle carrozzerie in Cina, potessero essere completati in Italia. Il nuovo rapporto non chiarisce se tale opzione sia ancora oggetto di valutazione.

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Per Maserati, il prossimo appuntamento è il “Maserati Day”, previsto per il 10 dicembre a Modena, occasione in cui Stellantis presenterà il piano strategico per il marchio del Tridente. Tra gli aspetti ancora da definire figurano il ruolo degli stabilimenti italiani e il legame tra il progetto cinese e i modelli che Maserati intende sviluppare per il proprio portafoglio prodotti.