Maserati, due concept per Levante e Quattroporte al debutto il 10 dicembre?

In occasione del Maserati Day del 10 dicembre a Modena, potrebbero essere svelati due veicoli. Secondo The Supercar Blog, che il 7 novembre ha citato fonti vicine ai piani del marchio, la casa del Tridente sta preparando due diversi concept: uno dedicato al futuro Levante e l’altro alla nuova Quattroporte. Stellantis aveva già annunciato l’evento il 28 ottobre, durante la presentazione dei risultati trimestrali; il programma dettagliato della presentazione, tuttavia, non è ancora stato reso noto.

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Maserati Levante e Quattroporte: cosa cambia con l’ultima indiscrezione

A fine ottobre, Auto Express aveva parlato di un unico “show car” destinato ad anticipare il linguaggio stilistico di entrambi i modelli. Già a metà ottobre si era accennato a due concept, ma la ricostruzione di The Supercar Blog li colloca entrambi nell’evento del 10 dicembre, collegandoli ai due specifici progetti. Se tale indiscrezione trovasse conferma, il pubblico potrebbe osservare come Maserati intenda declinare lo stesso linguaggio di design su due tipologie di carrozzeria dalle proporzioni profondamente differenti.

Per quanto riguarda il Levante, il punto di partenza appare piuttosto chiaro. Santo Ficili ha lasciato intendere un ritorno nel segmento dei grandi SUV, la stessa categoria in cui si collocano modelli come la Porsche Cayenne e la BMW X5. Il Levante originale, lanciato nel 2016 e uscito di produzione nel 2024, occupava proprio questo segmento.

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Un eventuale concept offrirebbe indicazioni più precise sulle modalità con cui Maserati intende rientrare in tale ambito e su come il futuro modello si distinguerà dal Grecale, sia in termini di proporzioni che di impostazione generale. Lo stesso Ficili ha utilizzato il nome “Levante” per definire il posizionamento del progetto; resta dunque ancora da chiarire quale sarà il nome commerciale definitivo del futuro SUV. In particolare per quanto riguarda la Quattroporte, la presentazione di un secondo veicolo rivestirebbe una grande importanza.

Ficili ha già delineato i tratti di un’ammiraglia ampia e dal profilo ribassato, la cui carrozzeria si configura come un ibrido tra una shooting brake e un crossover. Sarebbe estremamente interessante osservare come questa descrizione si traduca in forme concrete. La linea del tetto, il design del posteriore e l’altezza della carrozzeria potrebbero rivelare quanto il nuovo modello si discosti dalla classica berlina a tre volumi che ha portato questo nome per decenni.

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Cosa verrà chiarito il 10 dicembre

Secondo la visione di Ficili, l’erede del Levante e la futura ammiraglia andrebbero a occupare il vertice della gamma. Esse affiancherebbero la linea delle vetture sportive, composta da GranTurismo, GranCabrio e GT2 Stradale, mentre il Grecale continuerebbe a ricoprire il ruolo di modello ad alto volume di vendita. La presentazione del piano industriale chiarirà come Maserati intenda ripartire gli investimenti e le risorse di sviluppo tra queste diverse famiglie di prodotti.

Già ad agosto, Davide Danesin, responsabile dello sviluppo tecnico del marchio, aveva accennato a GoAuto a progetti concepiti sia con motorizzazione termica che elettrica. L’appuntamento di dicembre dovrebbe fare luce sulle architetture veicolari alla base di tali programmi e sull’eventuale coinvolgimento di partner industriali. Le tempistiche per il lancio sul mercato, così come le motorizzazioni previste per le versioni di serie, non sono ancora state rese note.