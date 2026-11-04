Vauxhall supera quota 100.000 auto elettriche vendute nel Regno Unito: Grandland firma il traguardo

Un Grandland Electric Ultimate da 213 CV è la Vauxhall elettrica numero 100.000 venduta nel Regno Unito. La consegna è avvenuta presso Drive Vauxhall Nuneaton. Il marchio ha poi aggiornato il conteggio: a ottobre 2026 le vendite complessive di auto e veicoli commerciali elettrici erano già arrivate a 102.852 unità.

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Vauxhall, a trainare le vendite elettriche sono Mokka e Corsa

La Mokka Electric è il modello che ha venduto di più, con oltre 26.000 esemplari dal 2020. La Corsa Electric segue con più di 23.000 unità nello stesso periodo. In pochi anni il totale del marchio è cambiato parecchio: dalle circa 16.000 elettriche vendute fino al 2021 si è passati alle oltre 51.000 del 2023.

Dal 2024, l’intera gamma di autovetture è disponibile in versione elettrica. L’offerta comprende anche le versioni Mokka GSe e Corsa GSe, pensate per chi ricerca prestazioni più sportive. Per quanto riguarda i veicoli commerciali, dal 2021 ogni modello dispone di un’alternativa a batteria. Vauxhall ha guidato questo segmento di mercato nel Regno Unito dal 2021 al 2023 e produce il Combo Electric nello stabilimento di Ellesmere Port.

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Il marchio ha inoltre lavorato per ridurre il divario di prezzo, un fattore spesso determinante al momento dell’acquisto. La Frontera Electric e la Frontera Hybrid sono state lanciate con lo stesso prezzo di listino. Per la nuova Astra, le versioni elettrificate hanno prezzi equivalenti a parità di allestimento. Grazie a un incentivo del governo britannico, l’Astra Electric finisce per costare meno sia della versione ibrida che di quella ibrida plug-in.

Eurig Druce, amministratore delegato di Vauxhall e Stellantis UK, ha ribadito che l’obiettivo è “rendere la mobilità elettrica più accessibile e pratica per gli automobilisti e le aziende britanniche”. In concreto, ciò significa non solo offrire i veicoli, ma anche affrontare le questioni legate ai costi e alle difficoltà di ricarica che molti clienti riscontrano nella vita quotidiana.

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Dal 2023, la campagna Electric Streets of Britain raccoglie le richieste di persone che vorrebbero vedere installato un punto di ricarica nella propria strada. Sono già state individuate oltre 13.000 località. Vauxhall ha condiviso questi dati con char.gy, Connected Kerb e Kerbo Charge per aiutarle a stabilire dove installare nuove stazioni di ricarica pubbliche. Il servizio è rivolto in particolare a chi parcheggia l’auto in strada e non dispone di un garage o di uno spazio privato per la ricarica.