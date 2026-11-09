Jeep richiama 28.156 Wrangler e Gladiator in Cina per un difetto al servosterzo

Un connettore difettoso può rendere più difficoltosa la rotazione del volante. A causa di questo problema, Jeep ha avviato in Cina una campagna di richiamo che coinvolge 28.156 veicoli, tutti importati dagli Stati Uniti. Nello specifico, sono interessati 24.492 Wrangler e 3.664 Gladiator. La relativa comunicazione è stata pubblicata il 4 novembre 2026 dall’autorità cinese di regolamentazione del mercato; l’ente segnala inoltre che, nei casi più gravi, sussiste il rischio di incendio.

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Jeep Wrangler e Gladiator: la causa del problema

Il connettore porta corrente alla pompa del servosterzo elettroidraulico. Su alcuni esemplari, un difetto di fabbricazione può impedire ai contatti di funzionare come dovrebbero.

Se il collegamento si interrompe, la pompa smette di fornire assistenza e chi guida deve fare più forza sul volante. Un contatto difettoso può anche generare calore, fino a surriscaldare il connettore e le parti vicine. È in queste condizioni che può svilupparsi un incendio.

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A occuparsi del richiamo sono i due distributori cinesi. La parte più consistente spetta a Chrysler China, con la campagna S2026M0122V. Riguarda 18.544 Wrangler costruiti tra agosto 2020 e agosto 2024 e 1.853 Gladiator prodotti tra gennaio e settembre 2022.

Stellantis Shanghai gestisce gli altri esemplari con la campagna S2026M0123V. In questo caso si tratta di 5.948 Wrangler assemblati tra giugno 2023 e ottobre 2024 e di 1.811 Gladiator costruiti tra aprile e dicembre 2023. I periodi di produzione dei Wrangler si sovrappongono in parte, ma le due campagne interessano veicoli distinti.

Tutti i veicoli coinvolti arrivano da Toledo in Ohio, dove il SUV e il pick-up vengono assemblati nello stesso complesso. Il ricorso alle importazioni risale alla scelta di Stellantis del luglio 2022 di continuare a vendere Jeep in Cina dopo la fine della produzione locale. Tre mesi più tardi, i soci della joint venture GAC-FCA, che aveva prodotto e distribuito le Jeep nel Paese, autorizzarono la società a presentare istanza di fallimento.

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I proprietari dei veicoli verranno avvisati telefonicamente o tramite SMS. In officina, i tecnici verificheranno che il connettore sia inserito completamente nella presa della pompa e che sia mantenuto in posizione da entrambi i dispositivi di bloccaggio.

Qualora anche solo uno di questi aspetti non risultasse conforme alle specifiche, verranno sostituiti sia la pompa del servosterzo che il cablaggio. Sia il controllo che l’eventuale sostituzione saranno eseguiti a titolo gratuito. Per ulteriori informazioni, i proprietari dei veicoli in Cina possono rivolgersi alla rete di concessionari autorizzati Jeep.