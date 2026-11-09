Fiat Topolino, offerte di novembre 2026 con sconti fino a 2.540 euro

A novembre 2026 la Fiat Topolino parte da 7.450 euro, prima degli oneri finanziari. È il prezzo della versione base per chi rottama un veicolo e sceglie il finanziamento di Stellantis Financial Services. Fiat indica il quadriciclo in pronta consegna. Le offerte riguardano anche la Sport e la Vilebrequin Collector’s Edition, con immatricolazione entro il 26 novembre 2026.

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Fiat Topolino, le offerte di novembre 2026

Il prezzo di listino del modello base della Topolino è di 9.990 euro; usufruendo di un incentivo alla rottamazione, il prezzo scende a 8.950 euro. Grazie a un finanziamento, viene concesso un ulteriore sconto di 1.500 euro, portando il risparmio complessivo a 2.540 euro. Il piano di finanziamento prevede un anticipo di 3.261 euro, 35 rate mensili da 39 euro ciascuna e una rata finale di 4.439,19 euro. Il TAN è pari all’8,99%, mentre il TAEG è del 13,43%.

La Topolino Sport si riconosce dalle strisce sul frontale e dai copricerchi neri opachi. Con la rottamazione il prezzo passa da 11.490 a 10.550 euro. Chi sceglie il finanziamento versa 4.920 euro di anticipo, poi 35 rate da 59 euro e una maxirata da 5.129,19 euro. Il TAN fisso è del 6,99% e il TAEG del 10,34%.

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La nuova Vilebrequin Collector’s Edition ha la carrozzeria chiusa, il tetto apribile in tela e una livrea bicolore. Fiat ne ha previsto 200 esemplari tra Italia e Francia. Con la rottamazione il prezzo scende da 13.490 a 12.550 euro. L’anticipo è ancora di 4.920 euro, con 35 rate da 99 euro e 6.049,19 euro finali. Il TAN fisso è del 6,99% e il TAEG del 9,68%. IPT e contributo PFU sono esclusi dai prezzi indicati.

Immatricolazioni in Italia e in Europa

Da gennaio a settembre 2026, la Topolino ha registrato 3.077 immatricolazioni in Italia, superando la Citroën Ami, che ha raggiunto quota 2.214 unità. Per il mese di ottobre, Stellantis dichiara per la Topolino una quota di mercato del 46% nel segmento dei quadricicli elettrici in Italia.

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A livello europeo, Fiat conferma la posizione di leadership della Topolino tra i quadricicli elettrici per il primo semestre del 2026. Nello stesso periodo, il modello ha conquistato il primo posto anche in Germania, Paesi Bassi, Austria e Belgio. In Spagna, stando a un’analisi dei dati della DGT, il modello ha totalizzato 141 immatricolazioni nei primi nove mesi, superando il dato di 109 immatricolazioni registrato nell’intero anno 2025.