Ferrari Daytona SP3 con soli 130 km venduta all’asta per 18,54 milioni di dollari, era costata 2 milioni

Al momento della catalogazione, il contachilometri segnava 81 miglia (circa 130 chilometri). La Ferrari Daytona SP3, nella colorazione “Verde Francesca”, è passata di mano il 31 ottobre presso il Wynn di Las Vegas. Broad Arrow ha registrato un prezzo finale di 18,54 milioni di dollari USA: la cifra più alta mai raggiunta in un’asta per uno dei 599 esemplari della serie originale.

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Ferrari Daytona SP3: il prezzo d’asta a Las Vegas

Prima della vendita, Broad Arrow aveva stimato il valore del veicolo tra i 16 e i 18 milioni di dollari. Alla gara al rialzo hanno partecipato collezionisti sia in sala che telefonicamente. L’aggiudicazione è avvenuta a 16.850.000 dollari, a cui si sono aggiunte le commissioni d’asta pari a 1,69 milioni di dollari. Il prezzo di listino dell’auto da nuova era di 2.334.048 dollari. La cifra complessiva pagata corrisponde dunque a quasi otto volte il prezzo originale.

Il veicolo, un modello del 2025, ha lasciato lo stabilimento di Maranello nell’ottobre 2024 ed è stato consegnato tramite la concessionaria “Ferrari of Long Island”. Il primo proprietario ha messo all’asta l’auto insieme al “Yellow Book” Ferrari, alla documentazione originale e a un modellino in scala 1:8 realizzato da Amalgam.

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Il colore “Verde Francesca” è una tonalità di verde salvia metallizzato chiaro, scelta nell’ambito del programma di personalizzazione “Tailor Made”. Solo la verniciatura ha inciso per 42.185 dollari sul prezzo di listino.

Il tetto rimovibile di tipo Targa riprende l’estetica della fibra di carbonio a vista lucida, presente anche sullo splitter anteriore, sulle minigonne laterali e sul bordo del portellone posteriore. Sui parafanghi spiccano gli emblemi “Scuderia Ferrari” verniciati, mentre nell’abitacolo l’Alcantara nera è abbinata a un tessuto denim color giallo senape. Il verde della carrozzeria si ritrova anche sui paddle del cambio, mentre sui poggiatesta è ricamato il “Cavallino”.

La Daytona SP3 appartiene alla serie Icona. Il nome ricorda la 24 Ore di Daytona del 1967, quando tre prototipi Ferrari occuparono i primi tre posti della gara. Il V12 aspirato di 6,5 litri, montato in posizione centrale, sviluppa 840 CV a 9.250 giri e raggiunge un regime massimo di 9.500 giri. Secondo Ferrari, lo 0–100 km/h richiede 2,85 secondi e lo 0–200 ne richiede 7,4. La velocità massima supera i 340 km/h.

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Il risultato di Las Vegas supera i 17.825.000 dollari pagati per un’altra Daytona SP3 a Monterey nell’agosto 2026. I 26 milioni del 2025 riguardano la 599+1, costruita oltre i 599 esemplari previsti e venduta all’asta per sostenere la Ferrari Foundation.