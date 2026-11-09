Nuova Lancia Flaminia, un render immagina il ritorno dell’ammiraglia in blu notte

La Lancia Flaminia debuttò nel 1957 al Salone dell’Automobile di Ginevra, raccogliendo l’eredità della Aurelia. Per la nuova ammiraglia, Pinin Farina adattò alla produzione in serie le linee del prototipo unico “Florida”, a cominciare dall’imponente e caratteristica calandra.

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Sotto il cofano pulsava un motore V6 da 2,5 litri. Alla berlina si affiancarono in seguito versioni coupé, firmate da Pinin Farina, Touring e Zagato. Nel 1961, il nome Flaminia arrivò persino al Palazzo del Quirinale: con la 335, una cabriolet a passo lungo, di cui furono realizzati quattro esemplari durante il mandato del Presidente Giovanni Gronchi.

Nuova Lancia Flaminia: il design dell’ammiraglia in uno studio digitale

Il designer digitale indipendente Sezer Design ha ripreso questo nome, immaginando una nuova Lancia Flaminia attraverso un rendering. La presentazione cita le colorazioni “argento liquido” e “blu mezzanotte”. Nelle viste esterne predomina il blu, la stessa tonalità scelta all’epoca per le Flaminia presidenziali.

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Sul frontale, la calandra a listelli verticali si estende per quasi tutta la larghezza. Una sottile fascia luminosa ne segue il bordo superiore, curvando verso il logo centrale del marchio.

Ai lati del paraurti si trovano due elementi luminosi verticali. Di profilo, colpiscono il lungo cofano, le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e il profilo cromato che accompagna la linea dei finestrini fino alla coda. La linea del tetto digrada dolcemente dopo le portiere posteriori, conferendo alla berlina proporzioni in stile fastback.

La vista dall’alto mette in risalto il tetto panoramico e la sottile fascia luminosa rossa che attraversa l’intera parte posteriore, collegando i due gruppi ottici. Alle estremità, il disegno luminoso cambia trasformandosi in segmenti verticali, mentre la scritta Lancia campeggia al centro del posteriore.

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All’interno, i rivestimenti chiari creano un contrasto con la fascia scura della plancia, che ospita la strumentazione digitale e lo schermo centrale; davanti al sedile del passeggero spicca invece la scritta Lancia. L’illuminazione d’ambiente segue il profilo delle portiere e della plancia. Sulla console centrale, tra i sedili anteriori, cattura l’attenzione un comando rotativo.

Lancia oggi: dalla Gamma ai piani futuri

Nell’attuale gamma, la Gamma, un crossover fastback che Lancia ha affiancato alla Ypsilon, ricopre il ruolo di ammiraglia. Il marchio ha aperto gli ordini a ottobre, in occasione del Salone dell’Auto di Parigi. Prodotta a Melfi, la Gamma è disponibile sia in versione ibrida che elettrica. La variante elettrica top di gamma, denominata HF Integrale, eroga 375 CV.

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Sul mercato italiano, nei primi dieci mesi del 2026, Lancia ha registrato, secondo i dati UNRAE, 7.511 nuove immatricolazioni, segnando un calo del 9,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Per quanto riguarda i prossimi sviluppi della strategia di prodotto, la casa automobilistica rimanda al “Lancia Day”, previsto per i primi mesi del 2027.