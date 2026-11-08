Gordon Ramsay guida la sua nuova Ferrari F40 a Londra | Video

Gordon Ramsay è stato filmato al volante di una sublime Ferrari F40, ultima aggiunta alla prestigiosa collezione di auto sportive in suo possesso. Le riprese sono state effettuate a Londra, nel prestigioso quartiere di Mayfair.

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Nel video è possibile gustare in pieno la magia della regina delle supercar, sogno caliente di ogni appassionato. Con questa scultura a quattro ruote, il celebre cuoco inglese impreziosisce la scuderia personale, che già annovera nelle sue file gioielli come la Daytona SP3, la Monza SP2, le LaFerrari e LaFerrari Aperta, la F12tdf ed altre ancora, a bordo delle quali si fa vedere spesso in giro.

Lo chef e personaggio televisivo inglese, che vanta una catena di ristoranti di lusso su scala planetaria, gode di ampia fama anche come collezionista del “cavallino rampante“. Alla sua raccolta si è aggiunta ora una perla di straordinario splendore: la già citata Ferrari F40.

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Non c’è appassionato che non abbia provato un fortissimo interesse nei confronti di questo gioiello alato. Alcuni fortunati, come Gordon Ramsay, sono riusciti a coronare il sogno dell’acquisto di un esemplare in scala 1:1; altri si sono dovuti accontentare di un modellino in formato ridotto o di un poster in camera. Modi diversi di vivere la stessa passione, in base alle possibilità economiche personali.

Oggi, per regalarsi una vettura di questa specie bisogna spendere almeno 2 milioni di euro, ma in base alle condizioni ci si può spingere fino a 3 milioni di euro e anche oltre. Questo rende ancora più difficile il coronamento del sogno, ma la Ferrari F40 continua ad accarezzare i desideri di tutti, con la stessa intensità di sempre. La cosa non stupisce, visto il fascino sublime della vettura in esame, che cattura i sensi, sequestrandoli in forma permanente.

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Siamo al cospetto della supercar più entusiasmante di sempre. In termini di carisma, solo mostri sacri come la 250 GTO e la 330 P4 si pongono al suo stesso livello. Sublime la veste estetica di questa “rossa”, il cui stile porta la firma di Pininfarina, su slancio creativo di Pietro Camardella, che ne ha definito l’idea progettuale, almeno sul piano del design.

Incredibile il fascino della Ferrari F40: un’auto così seducente da sembrare irreale, tanto è il suo splendore. Da qualsiasi prospettiva di osservazione inebria i sensi, con un lessico espressivo perfettamente coerente in ogni elemento della tela grafica. Qui non ci sono note stonate: tutto si svolge con estrema naturalezza, in un gioco fluido di linee e volumi, dove ogni dettaglio concorre a comporre una trama stilistica dove l’armonia d’insieme è ai massimi livelli.

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Non si staccherebbero mai gli occhi dalla carrozzeria di questa “rossa”, che è semplicemente perfetta. La Ferrari F40 unisce l’aggressività dei vecchi prototipi da pista come la 512 S all’eleganza delle GT stradali del “cavallino rampante” sbocciate nell’epoca della Dolce Vita. In questo si annidano altre note del suo insuperabile appeal. Quando un esemplare della specie entra in scena, tutte le altre auto si riducono a semplici comparse, ad ammassi di materiale informe, fatte salve pochissime eccezioni