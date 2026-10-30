Maserati prepara il concept della svolta: a dicembre il primo sguardo al nuovo Tridente

Un concept svelerà la direzione futura di Maserati. L’evento in programma a Modena il prossimo 10 dicembre sarà l’occasione per mostrare un’auto pensata per anticipare il linguaggio stilistico del marchio: una visione capace di influenzare due progetti chiave, ovvero l’erede del Levante e la nuova Quattroporte. Secondo Auto Express, il concept fungerà da manifesto di design, andando ben oltre la semplice anteprima di un singolo modello di serie.

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Il concept Maserati anticiperà lo stile della futura gamma di modelli

Il design di questa show car definirà una linea estetica coerente per le future Maserati, senza dover necessariamente rispecchiare le forme definitive di uno specifico veicolo destinato alla produzione. Di conseguenza, sarà fondamentale osservare con attenzione proporzioni, superfici e dettagli, per individuare elementi destinati a diventare tratti distintivi dell’intera gamma.

Grande attesa circonda il modo in cui questo nuovo linguaggio stilistico riuscirà a creare un trait d’union tra tipologie di veicoli differenti. Da un lato, il ritorno del marchio nel segmento dei grandi SUV, dall’altro, la Quattroporte che, come suggerito da Santo Ficili, potrebbe abbandonare il formato di berlina tradizionale per adottare una silhouette più bassa e allungata, a metà strada tra una shooting brake e un crossover.

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L’evento è fissato per il 10 dicembre 2026, data inserita nel calendario ufficiale diffuso da Stellantis in occasione dei risultati finanziari del terzo trimestre. Il “FaSTLAne 2030 / Maserati Day” si terrà a Modena, sede in cui il gruppo presenterà la roadmap strategica per il marchio del Tridente. Il concept giungerà dunque in una fase industriale cruciale, dopo un periodo caratterizzato da un calo delle vendite e da una gamma prodotti più limitata.

Al di là dello stile, restano interrogativi sulle tecnologie che verranno impiegate per tradurre questi concetti in veicoli di serie. In tale contesto, meritano particolare attenzione le interlocuzioni che coinvolgono Stellantis, Huawei e JAC, come confermato dal costruttore cinese.

È opportuno sottolineare quanto precisato da JAC: al momento dell’annuncio non erano stati sottoscritti accordi vincolanti, e i contenuti e i termini di un’eventuale collaborazione restano ancora da definire. Inoltre, il documento non ha collegato le trattative a specifici modelli Maserati.

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Di conseguenza, i dettagli relativi a piattaforme, contributi tecnologici da parte dei partner e ripartizione delle attività produttive restano in attesa di una conferma ufficiale; si tratta di informazioni che contribuiranno anche a chiarire quali soluzioni possano concretamente sostenere lo sviluppo della futura gamma di prodotti del marchio.