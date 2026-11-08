Stellantis supera in Austria le immatricolazioni di tutto il 2025 con la spinta di Fiat e Leapmotor

A ottobre Stellantis ha registrato una quota del 16,2 per cento in Austria. Si tratta della sua quota più alta del 2026. Il gruppo ha guadagnato 1,5 punti percentuali rispetto a un anno prima.

Advertisement

Stellantis in Austria, già superate le immatricolazioni di tutto il 2025

Stellantis Austria ha già superato di 1.821 unità le 39.492 immatricolazioni di tutto il 2025. Tra gennaio e ottobre ha registrato 41.313 veicoli,. SI tratta di un aumento del 29% rispetto ai primi dieci mesi dell’anno scorso. L’amministratore delegato Markus Wildeis ha sottolineato che alla crescita hanno contribuito più marchi e che i veicoli commerciali hanno avuto un ruolo importante.

A ottobre Fiat ha immatricolato 961 veicoli, il 28,3% in più rispetto a un anno prima. Da gennaio è arrivata a 8.062 unità, in crescita del 41,8%. Per Citroën il bilancio di ottobre è di 732 vetture, il 5,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025.

Advertisement

Per Leapmotor, ottobre ha segnato un record in Austria. Il marchio è passato dalle 117 auto di un anno prima a 674, arrivando al 2,8% del mercato delle autovetture. Il dato lo porta dal 27° al 13° posto nella classifica mensile. Nei primi dieci mesi ha più che quintuplicato le immatricolazioni, da 581 a 3.019.

Secondo Wildeis, a ottobre le elettriche a batteria hanno rappresentato il 37% delle nuove immatricolazioni di Stellantis Austria. Il manager ha riscontrato una buona risposta soprattutto per le elettriche dei marchi di volume. La gamma del gruppo comprende anche modelli con motori termici e ibridi.

Veicoli commerciali leggeri e microcar In Austria, a ottobre, le nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri sono aumentate dell’1,7%. Stellantis Pro One ha mantenuto il primo posto con una quota di mercato del 29,4%. Opel ha registrato 179 immatricolazioni, un incremento del 65,7% rispetto a ottobre 2024, mentre Fiat Professional ha raggiunto 570 unità, pari a una crescita del 71,7%.

Advertisement

Insieme a Citroën e Peugeot, questi marchi offrono furgoni con motorizzazione diesel o elettrica, destinati ad aziende e flotte. Wildeis osserva che la domanda di veicoli elettrici a batteria è in crescita anche tra i clienti commerciali. Nel segmento delle microcar, a ottobre il gruppo ha raggiunto una quota del 67%. La filiale segnala 523 immatricolazioni dall’inizio dell’anno. La Fiat Topolino è il modello più immatricolato tra i tre veicoli elettrici leggeri del gruppo, seguito dalla Opel Rocks e dalla Citroën Ami.