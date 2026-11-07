Jeep e Marvel, La Cosa guida una Wrangler nella campagna per Avengers: Doomsday

«La Cosa» è al volante di una Jeep Wrangler in uno spot pubblicitario che suggella la collaborazione annuale tra Jeep e Marvel. La campagna, intitolata A Jeep 4×4 for Any Universe, prende il via negli Stati Uniti e in mercati internazionali selezionati. L’iniziativa proseguirà a dicembre, in concomitanza con l’uscita di Avengers: Doomsday, il film dei Marvel Studios atteso nelle sale il 18 dicembre 2026.

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Jeep e Marvel attraversano il multiverso di Avengers: Doomsday

Lo spot conduce lo spettatore dai mondi degli Avengers a quelli dei Fantastici Quattro e degli X-Men. Oltre a «La Cosa», compaiono Captain America, la «Torcia Umana», il robot H.E.R.B.I.E. e Nightcrawler. Ogni passaggio in un universo differente introduce un nuovo terreno da esplorare, con i veicoli perfettamente integrati nelle ambientazioni cinematografiche.

Il progetto coinvolge l’intera gamma di modelli Jeep. Holly Frank, vicepresidente di Disney per le partnership di marketing globale e le promozioni, ha spiegato che il concetto alla base della campagna consiste nell’associare a ogni mondo un veicolo che ne rispecchi le caratteristiche peculiari. Per Branden Coté, CEO di Jeep, il tema dell’«esplorazione» rappresenta il filo conduttore che unisce questi scenari alla storia del marchio.

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Lylle Breier, vicepresidente esecutivo di Disney per partnership, promozioni ed eventi, ha chiarito che la collaborazione è nata per accompagnare l’uscita del film nelle sale.

Lo spot è affiancato da materiale destinato alle concessionarie, oltre a contenuti pensati per la televisione, i social media e il sito web. Sono inoltre previste iniziative di coinvolgimento diretto dei clienti ed eventi dal vivo nei mercati in cui la campagna è attiva.

Il punto di partenza della collaborazione è il 1941, anno in cui sono nati sia Jeep che Captain America. Il caso ha fornito l’ispirazione per Origin Story, la campagna lanciata a maggio che ha visto protagonista il Wrangler America250 (modello 2026).

Il fuoristrada si distingueva per la copertura della ruota di scorta, decorata con lo scudo del supereroe. Inoltre, il Wrangler e Captain America sono apparsi insieme sulla copertina di un fumetto Marvel in edizione limitata. In occasione della presentazione dello spot, Nate Buelow, responsabile marketing di Stellantis in Nord America, ha fatto riferimento all’85° anniversario del marchio.

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Il secondo capitolo, The Original Superheroes, è stato realizzato nell’ambito della campagna estiva “Summer of Jeep”. Per questa iniziativa, il brand ha coinvolto veterani delle forze armate statunitensi che hanno prestato servizio come “capitani” su terra, in aria e in mare. Durante le riprese, i veterani hanno guidato diversi modelli Jeep: Wrangler, Grand Cherokee, Cherokee, Gladiator, Grand Wagoneer e Compass.

L’agenzia pubblicitaria Highdive, con sede a Chicago, ha collaborato con Jeep e Marvel allo sviluppo di tutte e tre le campagne.