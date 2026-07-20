Stellantis cambia i vertici di Jeep e Ram: arrivano Branden Coté e Matt VanDyke

Stellantis rafforza la propria squadra manageriale in Nord America e annuncia due nomine di peso alla guida di Jeep e Ram. Matt VanDyke diventerà il nuovo CEO del marchio Ram con effetto dal 20 luglio, mentre Branden Coté assumerà la guida di Jeep a partire dal 3 agosto.

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Stellantis nomina Matt VanDyke alla guida di Ram e Branden Coté di Jeep

VanDyke raccoglie il testimone da Tim Kuniskis, che dal luglio 2025 ricopre il ruolo di responsabile dei marchi americani, del marketing e della strategia retail per Stellantis North America. Kuniskis, pur assumendo quell’incarico più ampio, aveva continuato a seguire direttamente anche Ram.

Per Jeep, invece, il passaggio di consegne avviene da Bob Broderdorf, alla guida del marchio dal febbraio 2025. Broderdorf si prenderà un periodo di congedo per motivi di salute e, al suo rientro, sarà destinato a un nuovo ruolo dirigenziale all’interno del gruppo.

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Jeep

Le due nomine rientrano nella strategia voluta dal CEO di Stellantis, Antonio Filosa, che sta lavorando alla costruzione di un gruppo dirigente più esperto e capace di sostenere il piano di crescita dell’azienda. VanDyke e Coté riporteranno direttamente a Tim Kuniskis.

Matt VanDyke arriva in Ram con un’esperienza consolidata soprattutto nei settori del marketing, delle vendite e della trasformazione digitale. In passato è stato presidente di Shift Digital, società specializzata nei servizi di marketing digitale per numerosi marchi automobilistici. Prima ancora aveva guidato FordDirect e ricoperto diversi incarichi in Ford Motor Company.

Nel corso della sua carriera è stato responsabile del marketing negli Stati Uniti, vicepresidente marketing di Ford Europa e responsabile globale di marketing, vendite e assistenza per Lincoln. Un profilo che Stellantis considera particolarmente adatto per rafforzare il posizionamento di Ram e consolidarne il rapporto con la rete commerciale.

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Branden Coté porta invece in Jeep circa vent’anni di esperienza nella gestione delle attività retail, sia dal lato dei costruttori sia da quello dei concessionari. Più recentemente ha lavorato in AutoNation come presidente del marchio, occupandosi di diversi brand di alto livello.

In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali in Aston Martin Lagonda, Canoo e Mercedes-AMG/Mercedes-Benz USA. La sua esperienza nel lusso, nelle prestazioni e nella distribuzione potrebbe rivelarsi utile per un marchio come Jeep, impegnato a difendere la propria identità globale mentre amplia la gamma elettrificata.

“Matt e Branden sono leader affermati che sapranno consolidare i nostri successi e portare questi iconici marchi americani a un livello superiore”, ha dichiarato Tim Kuniskis. Il manager ha ringraziato anche Bob Broderdorf per il lavoro svolto alla guida di Jeep, sottolineando di voler continuare a collaborare con lui una volta rientrato in azienda.