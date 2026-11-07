Fiat Pulse vince il premio Os Eleitos tra i SUV compatti in Brasile

Fiat Pulse ha trionfato fra i SUV compatti nel premio Os Eleitos, organizzato dalla rivista brasiliana Quatro Rodas. A decidere la classifica sono i proprietari, che valutano diversi aspetti dell’esperienza con la propria auto. Il riconoscimento nasce quindi dal giudizio di chi conosce il modello usandolo nella vita di tutti i giorni.

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Fiat Pulse, dal debutto in Brasile alla serie BlackMotion

Fiat Pulse è arrivata sul mercato nell’ottobre 2021. Si è trattato del primo SUV Fiat sviluppato e prodotto in Brasile, un passo che ha consentito al marchio di espandere la propria presenza nel segmento dei SUV compatti. Fin dal lancio, Fiat ha puntato su un prezzo competitivo, sul comfort e su una dotazione multimediale pensata per l’utilizzo quotidiano del veicolo.

La novità più importante per quanto concerne la gamma 2027 è la serie speciale BlackMotion. Questa si distingue per la presenza di finiture scure, per il tetto a contrasto e per i cerchi in lega da 16 pollici. Nell’abitacolo trova posto il sistema multimediale con schermo da 10,1 pollici, mentre l’accesso senza chiave evita di doverla estrarre per entrare in auto. Telecamera e sensori di parcheggio posteriori completano la dotazione, con un aiuto concreto nelle manovre in città.

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Per chi cerca una configurazione più essenziale, la gamma propone gli allestimenti “Drive MT” e “Drive AT”. Entrambi includono uno schermo multimediale da 8,4 pollici, climatizzatore automatico digitale e illuminazione a LED. La differenza tra i due risiede nella trasmissione: la versione Drive MT è dotata di cambio manuale, mentre la Drive AT utilizza un cambio a variazione continua (CVT). Entrambe le versioni condividono le medesime dotazioni fondamentali legate al comfort.

L’allestimento “Audace T200 MHEV” introduce una motorizzazione differente. Il propulsore T200 integra un sistema mild-hybrid, che abbina un motore a benzina a un supporto elettrico. Questo allestimento offre sistemi di sicurezza più avanzati rispetto alle versioni Drive e dispone di uno schermo multimediale da 10,1 pollici. La dotazione comprende inoltre il sistema di accesso senza chiave (keyless), presente anche sulla versione BlackMotion.

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L’opzione più potente è la Pulse Abarth, dotata del motore T270 da 185 CV. Questa versione propone un’interpretazione sportiva della Pulse, caratterizzata da uno stile esclusivo e da una dotazione pensata per valorizzare le prestazioni del propulsore. Il suo inserimento nella gamma consente a Fiat di rivolgersi a chi desidera un SUV di dimensioni urbane, ma è anche alla ricerca di un’esperienza di guida più vivace.