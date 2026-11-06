Nuova Alfa Romeo Giulia, il render su base BMW punta su linee basse e sportive

La nuova Alfa Romeo Giulia è ancora un progetto tutto da definire, ma c’è già chi, online, ha provato a immaginarne le forme. È il caso di Theottle, che ha realizzato un render partendo da fotografie di una BMW Serie 4 Gran Coupé, trasformandola attraverso una serie di modifiche alla carrozzeria.

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Nuova Alfa Romeo Giulia: la proposta di Theottle guarda alle berline sportive

Della vettura tedesca rimangono ben riconoscibili i finestrini e l’andamento del tetto, che digrada dolcemente verso la parte posteriore. Questi elementi determinano le proporzioni del render: una carrozzeria ribassata, un abitacolo slanciato e un’impostazione sportiva; una scelta stilistica che mantiene un legame con la tradizione delle berline Alfa Romeo.

Il lavoro di Theottle si concentra sui dettagli che ridefiniscono l’aspetto dell’auto. Al posto della calandra BMW troviamo il tipico scudetto Alfa Romeo, attorno al quale sono stati ridisegnati i fari e i paraurti. La parte inferiore del frontale presenta superfici pulite ed essenziali, mentre i cerchi adottano un design coerente con lo stile distintivo del marchio.

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Al posteriore, il design è caratterizzato da due fanali circolari e da un bordo del bagagliaio rialzato che funge da spoiler integrato. Il paraurti assume una forma più aggressiva, completando la trasformazione. Lungo le fiancate, rimangono le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, già presenti sul modello di partenza.

Un video pubblicato dal creatore digitale permette di seguire le varie fasi del processo di riprogettazione. Il risultato è un’interpretazione autonoma, che mostra come potrebbe apparire una Giulia con queste proporzioni. Per quanto riguarda il modello di serie, tuttavia, le decisioni definitive non sono ancora state prese.

Il futuro del segmento D resta un interrogativo aperto. Stellantis ha fatto sapere di stare valutando nuove declinazioni per Giulia e Stelvio, senza però definire pubblicamente le configurazioni specifiche dei prodotti. Ciò ha alimentato l’ipotesi che un unico veicolo possa, in futuro, raccogliere l’eredità di entrambi i modelli.

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Le indiscrezioni circolate in precedenza, secondo cui la Giulia avrebbe potuto evolversi in una sorta di fastback rialzata, vanno dunque riconsiderate alla luce di questo aggiornamento nei piani di prodotto. Nel frattempo, l’attuale Giulia rimarrà sul mercato. Presentata nel 2015 e aggiornata nel 2022, resterà in produzione, insieme allo Stelvio, fino al 2027. Tale conferma riguarda anche le versioni Quadrifoglio, per le quali Alfa Romeo ha riaperto gli ordini sul mercato europeo.