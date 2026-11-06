Jeep Compass entra nel mondo di “Caduta Libera”

La campionessa Monica ha vinto una nuova Jeep Compass nella puntata del 4 novembre di Caduta Libera. Il SUV è stato assegnato al termine della sfida finale, nell’ambito di una partnership che porta il marchio Jeep all’interno del game show di Canale 5 condotto da Max Giusti.

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Jeep a Caduta Libera: Compass e Avenger tra i premi del programma

L’accordo offre ai campioni del gioco la possibilità di vincere una nuova Compass o una nuova Avenger. Entrambi i modelli sono inseriti nel programma come premi, legando il brand alle sfide affrontate dai concorrenti e al momento della vittoria.

L’edizione condotta da Giusti vede anche la presenza di Isobel Fetiyera, uno studio rinnovato e una band dal vivo. Secondo quanto reso noto da Mediaset, il programma propone una nuova sfida finale e un montepremi che può arrivare fino a 500.000 euro; un format che ora include anche i veicoli offerti dal costruttore americano.

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Per la casa automobilistica, questa collaborazione rappresenta un modo per raggiungere il pubblico attraverso l’intrattenimento. L’iniziativa mette in luce i valori fondamentali del messaggio di Jeep, Libertà, Avventura, Autenticità e Passione, qualità che il brand associa alla determinazione dei concorrenti, al loro desiderio di mettersi alla prova e alle sfide che caratterizzano il programma.

Compass è inoltre un modello legato alla produzione italiana: viene disegnata a Torino, sviluppata a Balocco e costruita a Melfi. La nuova generazione prosegue la storia di un nome presente nella gamma Jeep dal 2006 e che ha conquistato oltre 2,5 milioni di clienti nel mondo.

Caduta Libera va in onda ogni giorno su Canale 5 alle 18:45. La presenza nel game show inserisce quindi Jeep in un appuntamento quotidiano, con l’obiettivo dichiarato di creare un dialogo con gli spettatori attraverso le dinamiche della gara.

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La trasmissione è una produzione RTI realizzata con Endemol Shine Italy, società del gruppo Banijay Entertainment, in cooperazione con ITV Studios. Il progetto di branded entertainment nasce dalla collaborazione tra Jeep, Publitalia ’80 e RTI.