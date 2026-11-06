Leapmotor fa la storia e a ottobre è il marchio con la crescita più rapida in Brasile

Leapmotor accelera in Brasile e aggiorna i propri record mondiali. A ottobre 2026, il marchio ha registrato nel Paese sudamericano una crescita delle vendite del 30,9% rispetto a settembre. Secondo i dati diffusi dall’azienda, si tratta dell’incremento più elevato del periodo tra i costruttori presenti sul mercato brasiliano.

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Leapmotor, la C10 guida la crescita in Brasile

A guidare questa espansione è il C10, il primo modello che Leapmotor ha introdotto per gli automobilisti brasiliani. La versione elettrica ha chiuso il mese di ottobre al vertice del segmento dei grandi SUV elettrici, conquistando una quota di mercato superiore al 42%.

Questa performance mensile trova riscontro nei risultati dei primi dieci mesi dell’anno. Da gennaio a ottobre, il C10 elettrico ha mantenuto la prima posizione nella sua categoria, con una quota di mercato superiore al 48%: un dato che sottolinea l’impatto significativo del modello sulla presenza commerciale del marchio nel Paese.

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Se si amplia il campo d’analisi includendo tutti i grandi SUV elettrificati, considerando quindi anche la versione Ultra-Hybrid, il C10 si posiziona tra i tre modelli più venduti. La gamma offre così due diverse soluzioni, pensate per rispondere a differenti esigenze di utilizzo e di ricarica. Accanto al C10 si affianca il B10, anch’esso disponibile sia in configurazione elettrica che “Ultra-Hybrid“.

Il costruttore rivendica inoltre di essere stato il primo a introdurre questa soluzione nel segmento dei SUV in Brasile e di restare l’unico marchio a proporla nella categoria. La combinazione fra elettrico e REEV rappresenta dunque uno degli elementi centrali della sua strategia locale.

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Anche fuori dal Brasile ottobre ha portato risultati importanti. Leapmotor ha consegnato 106.127 veicoli nel mondo, stabilendo un nuovo massimo mensile. È la quarta volta consecutiva che le consegne superano quota 100.000 unità, mentre il confronto con ottobre 2025 evidenzia un aumento del 51%.

Nei primi dieci mesi del 2026, il totale raggiunge 772.666 veicoli, con una crescita del 65,88% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato cumulativo dalla fondazione dell’azienda supera invece 1,9 milioni di consegne. Il Brasile contribuisce così a un’espansione internazionale che accompagna l’aumento dei volumi globali e la progressiva diffusione dei modelli Leapmotor su nuovi mercati.