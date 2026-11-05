Stellantis, Filosa rinuncia alla guida operativa del Nord America per concentrarsi sul rilancio globale

Come vi abbiamo scritto questa mattina, Antonio Filosa lascia il suo ruolo di guida operativa in Nord America per dedicare maggiore attenzione all’intero gruppo Stellantis. L’incarico sarà assunto da Pablo Di Si, mentre Filosa manterrà la carica di CEO e continuerà a esercitare la supervisione strategica sulla regione. Si conclude così il doppio incarico assunto nel giugno 2025, in una fase in cui il rilancio in Nord America rappresentava una delle sfide più urgenti per l’azienda.

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Stellantis: l’attenzione di Antonio Filosa si sposta sull’intero gruppo

Per Filosa, il cambiamento principale riguarda la ripartizione del carico di lavoro. Finora, una parte significativa della sua agenda era assorbita dalle attività in Nord America, una regione cruciale per i risultati finanziari del gruppo e per marchi come Jeep e Ram. Delegare la gestione quotidiana gli consentirà di esercitare una supervisione più costante su investimenti, programmi industriali e strategia di prodotto in tutte le regioni a livello globale.

Ciò nonostante, la responsabilità del rilancio in Nord America resta in capo a lui. Questo nuovo assetto organizzativo fornisce al CEO un referente dedicato per i risultati regionali, creando un legame più chiaro tra obiettivi strategici e gestione operativa. Per Filosa sarà ora più agevole monitorare l’avanzamento del piano di rilancio e intervenire su decisioni che richiedono una valutazione complessiva delle risorse disponibili.

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La prova decisiva è rappresentata da “FaSTLAne 2030”. Il piano, presentato nel maggio 2026, prevede investimenti per 60 miliardi di euro e il lancio di 60 prodotti nell’arco di cinque anni. Tali cifre affidano a Filosa una missione precisa: trasformare questi impegni in veicoli concreti, garantire il rispetto delle tempistiche di lancio e conseguire solidi risultati finanziari, il tutto bilanciando le esigenze commerciali con la sostenibilità industriale.

L’attenzione dovrà rivolgersi anche all’Europa, dove Stellantis deve affrontare la pressione dei costruttori cinesi e un mercato dei veicoli elettrici che richiede continui adeguamenti della gamma. Il CEO dovrà coordinare il rinnovamento dei modelli con la competitività degli stabilimenti produttivi, definendo dove concentrare gli investimenti e come rafforzare la presenza di ciascun marchio nel rispettivo segmento di mercato.

Un altro ambito di particolare rilievo riguarda le reti di vendita. Riconquistare i clienti richiede prodotti competitivi, oltre a una rete di concessionari in grado di operare in modo coerente e redditizio. Il raggiungimento di questo equilibrio dipende da decisioni centrali riguardanti la gamma di prodotti, la disponibilità dei veicoli e le priorità commerciali. Con un minor numero di responsabilità operative che gravano direttamente sulle sue spalle, Filosa può dedicare maggiore attenzione al coordinamento di tali attività tra le diverse regioni e i vari marchi.

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L’obiettivo finanziario del piano è un margine operativo rettificato compreso tra l’8% e il 10%. Per conseguirlo, il manager deve, al contempo, guidare la ripresa in Nord America, migliorare l’efficienza industriale in Europa e rinnovare la gamma di prodotti. Il successo sarà misurato dalla capacità dei nuovi lanci di generare vendite e garantire margini elevati; al contempo, gli investimenti pianificati dovranno tradursi in prodotti in grado di consolidare la propria presenza nei vari mercati in cui opera il gruppo.