Abarth protagonista a novembre 2026 con sconti fino a 4.300 euro su 500e e 600e

Interessante promozione di Abarth fino al 30 novembre 2026 per le sue due elettriche: 1.800 euro di sconto sulla 500e Hatchback e 4.300 euro sulla 600e Turismo. Con finanziamento Stellantis Financial Services, le rate partono da 269 e 399 euro al mese, oltre ad anticipo e saldo finale.

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Abarth 500e e 600e: le offerte di novembre 2026 per acquistare le due auto dello scorpione

La 500e viene proposta a 32.600 euro, contro i 34.400 del listino. Il piano prevede 11.379 euro iniziali, poi 35 rate da 269 euro e una rata finale di 13.705,50 euro. Il TAN fisso è dell’1,99 per cento e il TAEG del 3,79 per cento.

Per la 600e Turismo il prezzo scende da 42.250 a 37.950 euro. L’anticipo richiesto è di 11.002 euro, seguito da 35 rate mensili da 399 euro. Alla scadenza resta un saldo di 19.056,45 euro. Qui i tassi sono più alti: TAN fisso al 7,45 per cento e TAEG al 9,25 per cento.

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Nel frattempo, per il marchio dello Scorpione, il passaggio all’elettrico resta una sfida commerciale. Autocar segnala che, nel Regno Unito, le vendite sono scese da 1.027 unità nel 2024 a 291 nel 2025. Il brand è attualmente guidato da Arnaud Belloni, che ricopre anche il ruolo di CEO di Fiat e Lancia.

In Italia, la gamma è composta esclusivamente dai modelli 500e e 600e; in altri mercati, Abarth propone anche la Pulse e la Fastback. Per quanto concerne il futuro, si ipotizza una versione sportiva della Grande Panda, potenzialmente dotata di un motore a benzina. Al momento però in proposito non vi sono notizie certe.

A marzo, Autocar ha riferito che il progetto non aveva ancora ricevuto l’approvazione definitiva per la produzione. Gaetano Thorel ha confermato l’intenzione di estendere l’eredità Abarth ad altri prodotti, sebbene non sia stato ancora annunciato alcun modello specifico pronto per il mercato.