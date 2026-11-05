Lancia Design Days al via: quattro giorni speciali dedicati all’evoluzione stilistica del Marchio

Lancia festeggia 120 anni e per quattro giorni trasforma l’Heritage Hub di Torino in una vetrina della sua storia e del suo futuro. I Lancia Design Days, inaugurati ieri sera negli spazi di Mirafiori, riuniscono automobili leggendarie, prototipi e modelli più recenti. Un appuntamento che permette anche di osservare da vicino come lavorano i designer del marchio, tra matite, tecnologie digitali e idee destinate alle Lancia di domani.

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Lancia Design Days, dalle grandi classiche alla nuova Gamma: cosa vedere a Torino

Ad aprire la manifestazione sono stati Roberto Giolito, responsabile di Heritage Hub Italy, e Gianni Colonello, Head of Design di Lancia. Durante l’incontro hanno ripercorso alcune delle scelte stilistiche che hanno reso riconoscibili le vetture torinesi, soffermandosi sul rapporto tra il patrimonio del passato e il nuovo corso del marchio. In platea c’erano rappresentanti dei team Heritage e Centro Stile, dipendenti Stellantis e giornalisti, ai quali è stata mostrata in anteprima l’esposizione.

Lancia Days at Heritage Hub

Il richiamo principale è naturalmente rappresentato dalle automobili. Si comincia dalla Lancia Aprilia del 1937, una vettura che anticipò molte soluzioni tecniche e aerodinamiche della sua epoca. Poi arriva l’Aurelia B24 del 1954, ancora oggi tra le espressioni più eleganti della produzione italiana, seguita dalla Stratos Stradale del 1973, con la sua carrozzeria inconfondibile e un legame strettissimo con il mondo dei rally.

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L’atmosfera cambia passando alle concept car: la Dialogos, la Nea e la Fulvia Coupé rappresentano tre diverse interpretazioni di una Lancia capace di svincolarsi dalle convenzioni della produzione di serie. Più avanti si trovano la Pu+Ra Zero e la Pu+Ra HPE, progetti che hanno tracciato la strada per l’attuale identità stilistica del marchio. A completare questa parte dell’esposizione vi sono la nuova Ypsilon e la nuova Gamma, i due modelli su cui il brand punta per il proprio rilancio.

Lancia Days at Heritage Hub in Turin, Italy – News – November, 4, 2026. (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)

Non manca uno spazio dedicato al motorsport, un capitolo che ha sempre rivestito un’importanza particolare per Lancia. Tra i pezzi di maggior richiamo esposti figura la Ypsilon Rally2 HF Integrale, che segna il ritorno della casa torinese ai rally internazionali dopo una lunghissima assenza: un rientro che evoca inevitabilmente i trionfi della Stratos e della Delta, vetture ancora oggi amatissime dagli appassionati.

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I “Design Days”, tuttavia, non si limitano a una semplice esposizione statica. Il programma prevede sessioni di disegno dal vivo, attività in realtà virtuale e incontri con gli specialisti del Centro Stile. I visitatori possono seguire le diverse fasi dello sviluppo di un’automobile, dal concept iniziale alla definizione delle forme, dei materiali e dei dettagli degli interni. Per gli appassionati, si tratta inoltre di un’occasione unica per porre domande direttamente a chi progetta i nuovi veicoli del marchio.

Lancia Days at Heritage Hub in Turin, Italy – News – November, 4, 2026. (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)

L’Heritage Hub di via Plava 80 sarà aperto oggi, 5 novembre, e domani dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, con ingresso acquistabile online. Sabato 7 novembre, dalle 19, è prevista invece un’apertura serale organizzata da Club Silencio, con accesso tramite accredito sul sito dell’associazione e un programma dedicato a cultura, design e intrattenimento.

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