Stellantis e Dongfeng accelerano: vertice in Cina, nel mirino Europa e Sud America

Stellantis e Dongfeng sono tornate al tavolo delle trattative per accelerare i progetti comuni ed espandere la loro collaborazione oltre i confini della Cina. Il 3 novembre, a Wuhan, il direttore generale di Dongfeng, Feng Changjun, ha incontrato una delegazione del gruppo automobilistico. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, l’Europa e il Sud America figurano tra le priorità chiave di questa espansione internazionale.

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Stellantis e Dongfeng stanno preparando nuovi modelli a marchio Peugeot e Jeep

All’incontro hanno partecipato Tianshu Xin (responsabile per la Cina e l’Asia-Pacifico), Herlander Zola (Sud America), Davide Mele (pianificazione prodotto), Ned Curic (sviluppo e tecnologia) e Virgilio Cerutti (partnership strategiche). La delegazione ha inoltre visitato il centro prove di Wuhan, dove ha avuto modo di testare alcuni modelli dei marchi Dongfeng, nello specifico M-Hero e Voyah. Feng ha sollecitato l’avvio della produzione del primo modello previsto dall’accordo.

L’aspetto industriale più concreto riguarda i nuovi modelli destinati alle linee produttive di Wuhan. L’intesa, annunciata a maggio, prevede la produzione di due modelli Peugeot elettrificati a partire dal 2027, destinati sia al mercato cinese che all’esportazione, oltre a due veicoli fuoristrada Jeep elettrificati per il mercato globale. Questa partnership, avviata oltre trent’anni fa, assume dunque una portata che va ben oltre la semplice presenza commerciale in Cina.

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Il progetto annunciato comporta un investimento complessivo superiore agli 8 miliardi di yuan (circa un miliardo di euro), con un contributo da parte di Stellantis stimato intorno ai 130 milioni di euro. L’attuazione resta subordinata agli accordi esecutivi e alle autorizzazioni necessarie.

Un altro capitolo riguarda la tecnologia. A settembre Dongfeng Stellantis Automotive Technology, abbreviata in DSAT, ha avviato una collaborazione con Momenta per sviluppare sistemi avanzati di assistenza alla guida. Le soluzioni basate sulla tecnologia R7 sono destinate alle future Peugeot e Jeep per Cina, Europa e altri mercati.

Per l’Europa resta aperto anche il dossier Voyah. Il memorandum non vincolante firmato a maggio prevede la possibile costituzione di una joint venture controllata al 51% da Stellantis e al 49% da Dongfeng. La società dovrebbe occuparsi della vendita e distribuzione dei modelli premium del marchio cinese in mercati europei selezionati, sfruttando la rete commerciale e l’assistenza del partner.

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Il perimetro ipotizzato comprende inoltre acquisti e ingegneria condivisi. I due gruppi valutano anche la produzione di veicoli Dongfeng nello stabilimento francese di Rennes, nel rispetto delle regole europee e dei requisiti del Made in Europe.