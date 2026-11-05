Lancia partner del Torino Film Festival: la nuova Gamma entra in scena per i 120 anni del marchio

Lancia sarà Automotive Partner della 44ª edizione del Torino Film Festival. Per l’occasione, una flotta di nuove Gamma accompagnerà ospiti, attori, registi e professionisti del cinema negli spostamenti durante la manifestazione. La collaborazione arriva nell’anno del 120° anniversario del marchio e riunisce due realtà profondamente legate a Torino, alla sua storia industriale e alla sua vita culturale.

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Lancia al Torino Film Festival, una flotta di Gamma per gli ospiti

Lancia è stata fondata proprio nel capoluogo piemontese il 27 novembre 1906. Il rapporto con la città resta quindi il punto di partenza dell’iniziativa, che porta le celebrazioni dell’anniversario anche fuori dal settore automobilistico. Il Festival offre al marchio l’occasione di raccontare il proprio passato attraverso le immagini e le storie del grande schermo.

A fare da filo conduttore sarà il messaggio «Lancia. L’eleganza entra in scena». Una formula scelta per richiamare il legame tra le vetture della casa e il cinema, costruito nel corso dei decenni anche attraverso apparizioni diventate familiari al pubblico. Automobili riconoscibili, che in alcuni casi hanno finito per legarsi indissolubilmente ai film nei quali comparivano.

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L’esempio più emblematico è l’Aurelia B24 de Il sorpasso: un veicolo che, ancora oggi, evoca immediatamente il film e la sua atmosfera unica. Un altro caso significativo riguarda la Gamma, presente nel film Giallo napoletano. Più recentemente, Race for Glory ha riportato sul grande schermo la 037, mettendo in luce quel patrimonio sportivo che ha contribuito a rendere Lancia celebre a livello internazionale.

Questa edizione del Torino Film Festival dedica inoltre un’attenzione particolare a Marilyn Monroe. Parallelamente a questo omaggio, Lancia presenterà un racconto dedicato alle grandi dive del cinema, creando un filo conduttore tra le loro figure iconiche e le automobili del marchio. Il tema portante è l’eleganza di queste icone femminili, una qualità che ha mantenuto intatto il suo fascino attraverso le generazioni.

La presenza del marchio avrà anche una funzione operativa nell’organizzazione del festival. I nuovi modelli Lancia Gamma saranno utilizzati per il trasporto degli ospiti durante l’evento, portando l’ammiraglia del marchio per le strade di Torino. Questo ruolo funzionale integrerà la vettura nella vita quotidiana del festival, supportando i partecipanti, impegnati a presentare, discutere o creare cinema, nei loro spostamenti in città.

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Presentata al Salone dell’Auto di Parigi del 2026, la nuova Gamma è un crossover fastback lungo 4,67 metri, prodotto a Melfi sulla piattaforma STLA Medium. Il modello amplia la gamma Lancia affiancandosi alla Ypsilon e propone diverse opzioni di motorizzazione, incluse versioni ibride ed elettriche. Il suo design è caratterizzato da un distintivo motivo a “calice” illuminato sul frontale, fanali posteriori a forma di T ed elementi a lamelle integrati nella parte posteriore della carrozzeria.