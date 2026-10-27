Lancia celebra 120 anni di stile e innovazione all’Heritage Hub di Torino

Lancia, nel corso della sua lunga storia, ha dato prova di stile e innovazione. Tanti i modelli a sua firma che hanno fatto scuola, nei 120 anni di vita del marchio. Parliamo di vetture visionarie, con una marcia in più dal punto di vista estetico e ingegneristico.

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Nell’ambito dei festeggiamenti allestiti per l’importante ricorrenza anagrafica, la casa automobilistica torinese rende un tributo agli slanci creativi e all’eccellenza del design italiano di cui ha dato prova nel corso del tempo.

Lo fa all’Heritage Hub di Torino, dal 4 al 7 novembre, coi “Lancia Design Days”. In questi quattro giorni, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva alla scoperta del Centro Stile Lancia, attraverso workshop, incontri e laboratori guidati dai designer aziendali, che attingono dal glorioso passato per guardare verso il futuro.

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Oltre ai modelli del marchio normalmente presenti nella struttura, gli ospiti potranno ammirare degli esemplari aggiuntivi che, con il loro stile iconico, hanno concorso a definire lo stile Lancia e l’affermazione del marchio nella cultura popolare.

Foto Stellantis

Dieci i modelli scelti per raccontare l’evoluzione stilistica del brand: dall’Aprilia del 1937 all’Aurelia B24 del 1954, dalla Stratos Stradale del 1973 alla nuova Gamma, passando per le Dialogos del 1998, Nea del 2000, Fulvia Concept del 2003, Pu+Ra Zero del 2022, Pu+Ra HPE e Nuova Ypsilon. Quest’ultima, insieme alla già citata Gamma, è un’espressione concreta del suo percorso di rinascita.

L’iniziativa dell’Heritage Hub mira a dare risalto all’approccio visionario di Lancia, marchio capace di esprimere nei suoi 120 anni di vita un livello straordinario di creatività e innovazione, che è diventato patrimonio collettivo.

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Nel complesso espositivo di Stellantis, situato nello storico comprensorio industriale di Mirafiori, prenderà forma un viaggio nel cuore della cultura progettuale del brand torinese, la cui storia è costellata di auto eleganti e sportive di taglio spesso avveniristico.

Questa identità forte, smarrita negli ultimi decenni, si cerca oggi di recuperare, per rilanciare l’appeal commerciale dell’azienda, la cui storia merita più di quanto non sia successo in tempi recenti.

I “Lancia Design Days” consentiranno ai visitatori di avvicinarsi al mondo del design automotive e di mettere a confronto il fascino delle Lancia più iconiche con il talento e le competenze dei professionisti che tracciano oggi il futuro del marchio.

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Fonte | Stellantis