Alfa Romeo SW, un render fa sognare il ritorno di una familiare sportiva

Alfa Romeo si prepara a una nuova fase per la propria gamma, con il segmento C al centro dei prossimi lanci. Il primo traguardo importante è previsto per la fine del 2027, con l’arrivo di un SUV destinato a succedere alla Tonale, che trarrà spunti stilistici dal concept Cuorerosso. A questo seguirà una futura Giulietta, nome utilizzato internamente per identificare il progetto.

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Concept Alfa Romeo SW: una proposta indipendente di Bruno Callegarin

Il futuro di Giulia e Stelvio rimane un interrogativo aperto. Santo Ficili ha confermato che gli attuali modelli resteranno in produzione fino alla fine del 2027, mentre i piani precedenti, che prevedevano eredi esclusivamente elettriche, sono stati abbandonati. Il marchio sta valutando come mantenere la propria presenza nel segmento D, sebbene le caratteristiche specifiche di eventuali sostituti non siano ancora state definite pubblicamente.

In questo contesto si inserisce il nuovo concept Alfa Romeo SW, ideato da Bruno Callegarin. Il digital creator indipendente ha recentemente condiviso sui social media una serie di rendering che immaginano una station wagon sportiva. Si tratta di una proposta personale, slegata dai piani ufficiali del marchio, che riporta l’attenzione su una tipologia di carrozzeria attualmente assente nella gamma Alfa Romeo.

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Il veicolo colpisce immediatamente per la verniciatura rosso metallizzato e le proporzioni slanciate. Il cofano lungo, la linea del tetto estesa e la parte posteriore allungata delineano un’auto familiare dal carattere decisamente dinamico. Le barre sul tetto sottolineano la natura pratica di una station wagon, mentre gli ampi passaruota e i cerchi di grandi dimensioni ne accentuano l’estetica sportiva.

Sul frontale spicca il classico scudetto Alfa Romeo, caratterizzato da una trama a nido d’ape e dal logo del marchio posizionato nella parte superiore. Fari sottili affiancano la calandra, integrati da firme luminose che si estendono verso il basso lungo i bordi del paraurti. Le prese d’aria sono ampie e lo splitter appare particolarmente pronunciato, rifinito con una trama effetto fibra di carbonio.

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Lo stesso trattamento scuro è applicato alle minigonne e ai profili dei passaruota, creando un netto contrasto con la carrozzeria rossa. I cerchi presentano un complesso disegno a razze multiple, che lascia intravedere le pinze dei freni di colore rosso. La superficie vetrata si restringe verso la parte posteriore, dove la linea del tetto termina in uno spoiler.

La coda presenta sottili gruppi ottici orizzontali, una fascia decorativa scura e la scritta “Alfa Romeo” sul portellone. Più in basso, spicca un ampio diffusore dotato di elementi verticali. Infine, attraverso i finestrini, si possono intravedere i sedili in pelle color cuoio, che conferiscono un tocco più caldo all’estetica complessiva.