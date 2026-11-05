Opel Mokka, a novembre 2026 sconti fino a 9.150 euro e prima rata nel 2027

Opel Mokka è in promozione fino al 30 novembre 2026 con sconti che raggiungono 9.150 euro sulle versioni a benzina e ibride acquistate con finanziamento. Le offerte Scelta Opel richiedono rottamazione e vetture in pronta consegna, con prima rata prevista a febbraio 2027.

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Opel Mokka: le offerte per benzina, Hybrid ed Electric

La Edition 1.2 benzina da 136 CV, con cambio manuale, passa da 28.100 a 19.950 euro. Scegliendo il finanziamento il prezzo scende a 18.950 euro, oltre agli oneri finanziari. L’anticipo è di 5.349 euro, seguito da 33 rate da 139 euro e una rata finale di 13.277,60 euro. TAN fisso all’8,25%, TAEG all’11,14%.

Per la Edition Hybrid da 145 CV automatica, il listino di 31.100 euro diventa 22.950 euro, oppure 21.950 con finanziamento. La rata mensile rimane di 139 euro per 33 scadenze, mentre l’anticipo sale a 6.899 euro e il saldo finale a 15.134,20 euro. Il TAN è dell’8,25%, il TAEG del 10,87%.

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Entrambi i contratti hanno una durata di 36 mesi e includono un periodo iniziale di tariffa dovuta a costo zero. È inoltre compreso un abbonamento di 12 mesi al servizio “Identicar”. Sono esclusi costi quali l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), i kit di sicurezza, (PFU) e l’imposta di bollo sul certificato di conformità.

Per la Mokka Electric Edition, dotata di batteria da 54 kWh e motore da 156 CV, il prezzo scende da 37.100 a 32.850 euro. Il piano di leasing “Opel Blitz” prevede un anticipo di 13.861 euro, seguito da 35 rate mensili da 249 euro e un’opzione di riscatto finale pari a 13.539 euro. Il tasso annuo nominale (TAN) è fisso al 3,49%, mentre il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è pari al 5,43%.

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Quanto alle vendite, nel bilancio ANFIA dei primi dieci mesi del 2026 la Mokka occupa il nono posto tra i SUV piccoli in Italia. Il modello resta fuori dalla Top 50 generale UNRAE, sia nel cumulato gennaio-ottobre sia nel solo mese di ottobre.

In Europa, il dettaglio pubblicato da Automotive News Europe per il primo trimestre 2026 indica 19.572 Mokka vendute, contro le 19.687 dello stesso periodo del 2025: una flessione dello 0,6%. Nel solo marzo, le unità sono state 8.576, rispetto alle 9.771 di un anno prima.