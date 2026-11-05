Stellantis, ottobre da record in Messico: Ram cresce del 51% e Alfa Romeo festeggia

Stellantis firma il suo miglior ottobre di sempre in Messico. Il gruppo ha venduto 8.413 veicoli, il 2% in più rispetto allo stesso mese del 2025, portando a tredici i mesi consecutivi di crescita. A sostenere il risultato complessivo sono soprattutto Ram e alcuni modelli che stanno trovando spazio tra i clienti messicani.

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Stellantis Messico: Ram trascina le vendite, Junior spinge Alfa Romeo

Ram è stato il protagonista del mese: con 4.688 unità vendute, un aumento del 51%, ha ottenuto il miglior ottobre della sua storia. Per il marchio specializzato in pickup, si tratta inoltre del tredicesimo mese consecutivo di crescita. Il Ram 1200 ha fornito il contributo maggiore, con 2.712 unità vendute, quasi il triplo rispetto al volume registrato un anno prima, stabilendo un nuovo record per il mese di ottobre.

Un altro record arriva da Alfa Romeo. Il Biscione chiude il mese con 69 vetture vendute, in aumento del 38%. Numeri più contenuti rispetto a quelli di Ram, ma sufficienti per segnare il miglior ottobre del marchio nel Paese. A trainare le vendite è Junior, scelta da 56 clienti. Buona anche la performance della Dodge Attitude, che ha raggiunto 1.139 unità, segnando un aumento del 27% rispetto a ottobre dell’anno precedente. Per questa berlina, si tratta del miglior risultato nel mese di ottobre dal 2018.

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Tra gli altri marchi, la Compass ha guidato le vendite di Jeep con 221 unità, mentre la Pulse è risultata il modello Fiat più apprezzato, con 120 unità vendute. Per quanto riguarda Peugeot, il Partner Rapid ha conquistato la prima posizione con 280 veicoli, a dimostrazione del fatto che anche i veicoli commerciali e destinati al lavoro giocano un ruolo importante nelle performance dell’azienda in Messico.

Nel frattempo, Leapmotor prosegue il suo percorso nel mercato locale. Al quinto mese di attività, l’azienda ha superato le 1.600 vendite complessive dal suo debutto, con 352 unità vendute nel solo mese di ottobre. Nella sua valutazione di questi risultati, Stellantis sottolinea anche il contributo del B10, menzionandolo accanto a modelli di marchi già ben radicati in Messico.

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Jesús Rodríguez, Vicepresidente Vendite di Stellantis Messico, ha evidenziato l’importanza di questo traguardo: “Ottobre segna un record per Stellantis Messico”. Egli attribuisce tale crescita alle performance dei marchi Ram e Alfa Romeo, nonché all’accoglienza positiva dei loro prodotti, delineando al contempo l’obiettivo per i mesi a venire: “Continuare a rafforzare la nostra gamma e a portare le capacità, la tecnologia e l’innovazione dei nostri marchi a un numero sempre maggiore di clienti”.