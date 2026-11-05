Jeep Compass 4xe, prova tra neve e ghiaccio: così lavora la trazione integrale elettrica

La nuova Jeep Compass 4xe è arrivata ad Arjeplog in Svezia, per una sessione di prove sulla neve e sul ghiaccio. Jeep ha scelto queste condizioni per mostrare al lavoro la trazione integrale della versione completamente elettrica. Il video racconta soprattutto come il SUV distribuisca la spinta quando sotto le ruote l’aderenza scarseggia.

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Nuova Jeep Compass 4xe, come lavorano i due motori sulla neve

Sono situazioni estreme, ma il lavoro svolto durante i test riguarda anche la guida quotidiana. Una strada ghiacciata o un tratto reso scivoloso dalla pioggia possono mettere in difficoltà anche lungo un percorso conosciuto. Sulla Compass 4xe, la gestione della coppia passa attraverso due motori elettrici, controllati dall’elettronica in base alle condizioni incontrate.

Il sistema anteriore eroga 157 kW e 345 Nm, mentre il motore posteriore fornisce 132 kW e 232 Nm. Entrambe le unità lavorano in sinergia per sfruttare al meglio l’aderenza disponibile sui rispettivi assi. Per questa versione, Jeep dichiara un’autonomia fino a 606 chilometri (ciclo WLTP).

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Il guidatore può intervenire attraverso il selettore Selec-Terrain, scegliendo tra Auto, Sport, Sabbia e Fango, Neve e 4WD Lock. Le cinque modalità adattano il comportamento della Compass al percorso: cambiano la risposta dell’acceleratore, le impostazioni della trasmissione e la gestione della trazione integrale. Il conducente sceglie l’impostazione, mentre l’elettronica regola il funzionamento dei diversi sistemi.L’obiettivo è favorire una guida più controllabile sui fondi a bassa aderenza, limitando le reazioni brusche.

Durante i test ad Arjeplog, Jeep si concentra sulla modalità Snow (neve). In questa configurazione, è disponibile l’80% della potenza massima, con un’erogazione studiata per rendere la risposta dell’acceleratore più graduale. Il controllo della trazione e l’ESP adottano tarature specifiche, mentre il sistema di trazione integrale rimane sempre attivo.

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Le soglie di slittamento delle ruote sono impostate in modo conservativo e bilanciate tra i due assi. L’obiettivo è gestire la spinta senza richiedere agli pneumatici un’aderenza superiore a quella che la superficie è in grado di offrire. Di conseguenza, un’erogazione della coppia fluida e progressiva diventa particolarmente importante durante l’accelerazione su fondi ghiacciati.

«Il sistema Selec-Terrain massimizza la trazione in base all’aderenza disponibile», spiega il collaudatore che consiglia la modalità «Snow» per superfici ghiacciate e scivolose, sottolineando come l’erogazione progressiva della potenza contribuisca a limitare lo slittamento delle ruote.