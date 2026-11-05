Dodge Durango, arriva la Sub-Zero: oltre 22 milioni di combinazioni per la Hellcat Jailbreak

La gamma della Dodge Durango si arricchisce di una nuova colorazione: “Sub-Zero”, la quarta tonalità introdotta negli ultimi quattro mesi. Questa nuova opzione è ora disponibile per i modelli 2027 dotati di motore HEMI e amplia ulteriormente il catalogo della versione SRT Hellcat Jailbreak, che offre oggi oltre 22 milioni di possibili combinazioni di personalizzazione.

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Dodge Durango 2027: debutta la colorazione “Sub-Zero” su tutta la gamma HEMI

La tinta “Sub-Zero”, apparsa per la prima volta sulla Dodge Charger all’inizio di quest’anno, arriva ora sul SUV, mantenendo la sua caratteristica distintiva: una tonalità grigio-azzurra che muta aspetto a seconda della luce. All’ombra appare più scura e sobria, mentre sotto la luce diretta del sole rivela una tonalità blu più brillante e dai toni freddi.

Questa serie di nuove colorazioni ha preso il via ad agosto con la “Redeye”, seguita a settembre dalla “After Dark” e a ottobre dalla “Smokescreen”. La “Sub-Zero” completa questa sequenza, unendosi alla palette cromatica esistente, che include le colorazioni B5 Blue, Destroyer Grey, Green Machine, Night Moves, Pitch Black, Red Oxide e White Knuckle.

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“La Durango è un ‘muscle SUV’ che non passa mai inosservato; la colorazione Sub-Zero offre ai nostri clienti un ulteriore modo per distinguersi”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. McAlear ha sottolineato come l’introduzione di questo colore, abbinata alle prestazioni dei motori HEMI, consenta ai clienti di definire il look del proprio veicolo direttamente in fase di produzione.

Il programma Jailbreak porta questa impostazione sulla Durango SRT Hellcat da 710 cavalli, equipaggiata con il V8 HEMI sovralimentato. I clienti possono intervenire su numerosi elementi, combinando colori della carrozzeria, strisce, cerchi, pinze freno e badge. Le scelte proseguono nell’abitacolo, tra rivestimenti, sedili e dettagli di design legati al carattere sportivo del modello.

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New Sub-Zero turns the color palette up to a cool 11 for the HEMI®-powered 2027 Durango lineup.

Oltre 22 milioni di combinazioni nascono dall’incrocio delle opzioni disponibili nel catalogo Jailbreak. La nuova vernice aggiunge quindi un’ulteriore scelta a un programma nato per consentire ai proprietari di definire una configurazione personale del SUV a tre file di sedili, dall’accostamento degli esterni fino alle finiture interne.

Gli ordini per Sub-Zero sono già aperti negli Stati Uniti. Il nuovo colore esterno costa 595 dollari ed è disponibile su tutta la gamma Durango 2027 con motore HEMI: GT AWD, R/T 392, SRT Hellcat e SRT Hellcat Jailbreak.

La GT HEMI AWD utilizza il motore V8 da 5,7 litri da 360 cavalli e parte da 43.875 dollari di listino sul mercato americano. Per la R/T 392, da 475 cavalli, il prezzo iniziale è invece di 51.745 dollari. Al vertice rimangono le due Hellcat da 710 cavalli, con la Jailbreak dedicata a chi vuole sfruttare l’intero ventaglio di personalizzazioni disponibili direttamente attraverso il costruttore.