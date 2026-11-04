Stellantis vittima di un furto spettacolare vicino allo stabilimento di Hordain in Francia

Un rimorchio carico di componenti per batterie destinati a Stellantis è stato rubato vicino allo stabilimento francese di Hordain, nell’area di Valenciennes. Il valore della merce sarebbe di circa 500.000 euro: una stima attribuita a una fonte vicina al dossier, che il costruttore non ha confermato.

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Stellantis Hordain, indagini sul carico sparito da una piattaforma logistica

Lunedì 2 novembre, in una risposta all’AFP, Stellantis ha confermato l’accaduto. Il gruppo ha spiegato che il furto ha interessato uno dei suoi fornitori di servizi logistici, il quale ha sporto denuncia presso la gendarmeria. Secondo quanto riferito, i fatti risalgono a circa due settimane prima dell’annuncio. Di conseguenza, il carico non è stato sottratto dall’interno dello stabilimento automobilistico stesso.

Secondo la ricostruzione della stampa francese, il rimorchio si trovava nella piattaforma di GSF, di fronte alla fabbrica, ed è scomparso durante la notte. La Voix du Nord riferisce di indagini affidate alla polizia giudiziaria di Lille e di una possibile pista legata alla criminalità organizzata. Si tratta di un’ipotesi investigativa: modalità del colpo, identità dei responsabili e destinazione della merce restano da chiarire.

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Il materiale rubato comprende celle e moduli, componenti intermedi utilizzati per realizzare le batterie. Una cella è l’unità che accumula energia; più celle possono essere riunite in moduli, successivamente integrati nel pacco batteria completo. Stellantis ha spiegato all’AFP che negli stabilimenti di assemblaggio vengono aggiunti i sistemi elettronici e una struttura protettiva in acciaio. Sono lavorazioni svolte in officine specializzate, necessarie prima dell’impiego sui veicoli.

Stellantis Hordain

Lo stabilimento di Hordain produce veicoli commerciali per diversi marchi, tra cui Peugeot, Citroën, Opel e Fiat. Il furto riguarda dunque forniture che fanno parte della catena logistica industriale del gruppo. Le informazioni finora disponibili non segnalano interruzioni nella produzione legate a questo episodio, né consentono di valutare eventuali ripercussioni sulle consegne dei componenti.

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L’elevato valore delle celle per batterie non le rende, di per sé, facili da rivendere. Le specifiche tecniche, l’identificazione dei lotti e le condizioni di stoccaggio possono limitare i potenziali utilizzi di tali prodotti. Inoltre, il contenuto di materiali come litio, nichel o cobalto dipende dalla specifica composizione chimica; conoscere il valore complessivo della spedizione non è sufficiente a stabilire quale uso i responsabili intendano fare della merce.

Stellantis

Negli Stati Uniti esiste un precedente. Citando documenti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Storey, la rivista Wired ha riferito di almeno undici casi di presunti furti di rimorchi contenenti batterie Tesla in Nevada. Le spedizioni comprendevano unità destinate sia a veicoli che a sistemi di accumulo di energia per uso domestico. In alcuni episodi, gli autori avrebbero utilizzato false identità per spacciarsi per trasportatori autorizzati. Non vi sono prove che colleghino tali eventi al furto avvenuto in Francia, il cui specifico modus operandi rimane tuttora ignoto.