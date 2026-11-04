Nuova Lancia Flavia: blu notte e pelle beige per la cabriolet immaginata in un render

La nuova Lancia Flavia, immaginata da Sezer Design, trae ispirazione dal fascino delle grandi e lussuose vetture scoperte. Il designer digitale indipendente ha condiviso sui social media un render che ritrae una grande cabriolet di alta gamma, caratterizzata da una carrozzeria blu notte e interni color beige. Si tratta di un concept personale, non legato ai piani ufficiali del costruttore.

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Nuova Lancia Flavia: Sezer Design immagina un’elegante cabriolet ad alta tecnologia

La prima Flavia debuttò al Salone di Torino nel 1960. Progettata sotto la direzione tecnica di Antonio Fessia, portò in casa Lancia la trazione anteriore abbinata al motore boxer. Alla berlina si affiancarono interpretazioni firmate dai carrozzieri italiani, tra cui la convertibile Vignale. Il nome riapparve nel 2012 sulla scoperta derivata dalla Chrysler 200 Convertible, con quattro posti, motore benzina 2.4 da 170 CV e cambio automatico.

Il progetto di Sezer Design rielabora il concetto di vettura scoperta, spaziosa e raffinata. Il cofano lungo, il parabrezza inclinato e le fiancate dalle linee pulite conferiscono alla vettura una silhouette slanciata, impreziosita da grandi cerchi bicolore.

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Le maniglie delle portiere sono integrate nella carrozzeria, mentre sottili profili metallici percorrono la parte inferiore dell’auto. L’impostazione generale richiama le proporzioni di una “grand tourer”, caratterizzata da una coda importante e passaruota pronunciati.

Il frontale reinterpreta il tipico motivo a “calice” di Lancia attraverso una firma luminosa che attraversa la calandra scura, estendendosi verso il basso, verso il centro. I gruppi ottici sono sottili, con ulteriori elementi luminosi verticali posizionati ai lati del paraurti.

Al posteriore, i fanali rossi si sviluppano in orizzontale per poi curvare verso il basso alle estremità, incorniciando la scritta del marchio. Il paraurti integra un inserto scuro arricchito da dettagli metallici. Nell’abitacolo dominano i rivestimenti color beige, che creano un contrasto con la parte superiore della plancia, rifinita in nero.

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Tra le caratteristiche figurano quattro posti, una strumentazione digitale, un display centrale e una console centrale dotata di un comando rotativo. L’illuminazione d’ambiente valorizza la plancia e i pannelli delle portiere. Il designer la descrive come “pura eleganza italiana a cielo aperto”, sintetizzando l’atmosfera che ha voluto infondere nel veicolo.

Nel frattempo, l’attuale strategia commerciale di Lancia è incentrata sulla Ypsilon e sulla nuova Gamma; quest’ultima, prodotta a Melfi, è proposta sia in versione ibrida che elettrica. Gli ordini per la Gamma in Europa sono stati aperti il ​​12 ottobre 2026, in concomitanza con il Salone dell’Auto di Parigi.

Il marchio è oggi guidato da Arnaud Belloni, che ha individuato nell’incremento delle vendite dell’attuale gamma una priorità fondamentale. Guardando al futuro, ha accennato alla possibilità di realizzare piccole vetture eleganti e modelli speciali ispirati alle icone storiche del brand, precisando tuttavia che si tratta di concept ancora da sviluppare. Ulteriori dettagli sulla strategia saranno probabilmente svelati durante il “Lancia Day”, evento in programma per l’inizio del 2027.