Leapmotor T03, a novembre 2026 sconti fino a 3.000 euro per i privati

A novembre 2026 la Leapmotor T03 parte da 15.900 euro per i clienti privati, contro i 18.900 euro di listino. Lo sconto è quindi di 3.000 euro e riguarda le vetture MY26 in pronta consegna. Per aderire alla promozione bisogna firmare il contratto entro il 30 novembre.

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Leapmotor T03: prezzi e condizioni delle offerte di novembre

Il prezzo include l’IVA e le spese di messa su strada. Sono esclusi l’imposta provinciale di trascrizione (IPT), il kit di sicurezza, il contributo per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso (PFU) e l’imposta di bollo sul certificato di conformità.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni. Per i clienti business (titolari di partita IVA), la T03 è proposta a 11.885 euro IVA esclusa, oppure tramite il programma di leasing “LeapLease”: anticipo di 5.840,55 euro, 35 canoni mensili da 79 euro e un riscatto finale di 6.449 euro. Tali importi sono al netto dell’IVA, con un tasso di interesse annuo nominale (TAN) fisso al 6,99% e un tasso annuo effettivo globale (TAEG) del 10%.

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Chi cerca un mezzo da lavoro può scegliere la T03 Van, con 657 litri di carico: costa 14.006 euro più IVA, rispetto ai 14.590 euro di listino. La promozione scade il 30 novembre ed esclude messa su strada, IPT e PFU.

La T03 ha accompagnato l’arrivo commerciale di Leapmotor in Europa nel settembre 2024, insieme al SUV C10. A portarla sul mercato è stata Leapmotor International, la società partecipata al 51% da Stellantis e al 49% dal costruttore cinese. Per il marchio, la piccola elettrica ha rappresentato il primo contatto con molti automobilisti italiani.

Lunga 3,62 metri, nasce per gli spostamenti cittadini, ma offre cinque porte e una dotazione che comprende strumentazione digitale da 8 pollici, schermo centrale da 10,1 pollici, telecamera posteriore e assistenza alla guida di livello 2. Nell’abitacolo trovano posto anche il climatizzatore e il tetto panoramico con tendina elettrica.

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Il motore sviluppa 95 CV ed è alimentato da una batteria da 37,3 kWh. L’autonomia dichiarata raggiunge 265 chilometri nel ciclo combinato WLTP. Collegandosi a una colonnina rapida, la potenza massima accettata è di 45 kW: secondo i dati del costruttore, per passare dal 30 all’80% della carica servono 36 minuti.

Le vendite raccontano quanto la T03 abbia guadagnato spazio: secondo UNRAE, da gennaio a ottobre 2026 ha raccolto 23.640 immatricolazioni in Italia. Il risultato vale il dodicesimo posto nella classifica generale.