Stellantis: prodotto il milionesimo furgone a Hordain

Lanciato nel 2016 presso la sede di Hordain, il furgone compatto di Stellantis, nome in codice K0, ha superato oggi il traguardo simbolico del milionesimo veicolo. Commercializzato con nomi diversi Peugeot Expert o Traveller, Citroën Jumpy o Space Tourer, Opel o Vauxhall Vivaro o Zafira Life, o ancora Fiat Scudo o Ulysse ma anche Toyota ProAce e Toyota ProAce Verso, per i dipendenti che montano ogni giorno, il veicolo di Stellantis ha mantenuto il nome del suo progetto: “K0”.

Stellantis ha prodotto il milionesimo furgone nel sup stabilimento Hordain in Francia

Versione utilitaria, questo furgone compatto è disponibile in due lunghezze e in tre tipologie di carrozzeria (furgone, doppia cabina e autotelaio) e può quindi soddisfare le esigenze specifiche di molti professionisti, dai mono proprietari alle più grandi flotte aziendali. Questo è sicuramente uno dei motivi del successo di questo veicolo che può essere offerto anche in versione trasporto passeggeri con finiture di lusso che può arrivare a 60.000 euro.

Per far fronte a un successo senza precedenti, questo veicolo viene prodotto a Hordain al ritmo di 620 veicoli al giorno, in tre turni di lavoro, a cui vanno aggiunti i 400 veicoli prodotti ogni giorno nello stabilimento di Luton in Inghilterra.

In Francia, per accoglierlo sulle sue linee di produzione, il sito di Hordain è stato completamente ammodernato, con una nuova officina di montaggio e montaggio per un importo di 50 milioni di euro, consentendo di raggiungere una velocità di produzione di una ogni 2 minuti.

L’anno scorso, Stellantis ha investito 5 milioni di euro in un’officina di produzione di batterie in loco. In un’atmosfera high-tech, dipendenti Stellantis formati e qualificati assemblano insieme le celle della batteria, che poi posizionano in un contenitore di acciaio che viene sigillato ermeticamente il prima possibile. Dal 2023 queste celle saranno prodotte dalla Gigafactory ACC di Douvrin, a 60 chilometri da Hordain.

Questo veicolo è davvero l’illustrazione perfetta del successo di Stellantis in termini di transizione energetica, poiché l’azienda ha annunciato che commercializzerà il 100% della sua produzione nella motorizzazione elettrica a partire dal 2030 in Europa.

Già oggi il 30% della produzione di K0 viene consegnato in versione elettrica, veicoli prodotti sulla stessa linea di produzione dei veicoli termici, per adattarsi meglio alla domanda.

Stellantis riveste un ruolo di primo piano nel settore delle utility leggere, con indiscussa leadership europea. In Francia, l’azienda rappresenta nel 2021 oltre il 40% del mercato. Propone già una versione elettrica per le 3 principali tipologie di furgone per supportare i professionisti verso una necessaria transizione.

Nell’ambito di una partnership tra Stellantis e Toyota, il gruppo automobilistico fornisce veicoli commerciali leggeri, medi e presto per grandi volumi per il loro mercato europeo. La K0 viene così assemblata ogni giorno a Hordain con i nomi Toyota ProAce e ProAce Verso, nelle versioni termica ed elettrica.

Nel Piano Strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’intenzione di diventare il leader mondiale dei veicoli commerciali elettrici. Per raccogliere questa sfida, Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha annunciato la creazione di una Utility Business Unit durante la presentazione del Piano Strategico la scorsa primavera.

