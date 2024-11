Alfa Romeo: Cristiano Fiorio nominato responsabile Global Marketing and Communication

Cristiano Fiorio è stato nominato Responsabile Marketing e Comunicazione Globale di Alfa Romeo, rispondendo a Santo Ficili, Amministratore Delegato dei marchi Alfa Romeo e Maserati. Nato a Torino nel 1972, sposato e con due figli, Cristiano Fiorio è entrato in Alfa Romeo nel 2021 come responsabile del progetto Formula 1, con il compito di massimizzare i risultati e il ritorno sugli investimenti di questa operazione strategica di marketing globale.

Come responsabile dei progetti strategici del marchio, Cristiano Fiorio ha guidato fin dall’inizio anche il progetto 33 Stradale, che ha segnato il ritorno del marchio nel mondo delle auto fuoriserie dopo oltre 50 anni.

Da quando è entrato a far parte del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nel 2013, Cristiano Fiorio ha progressivamente assunto ruoli strategici di grande rilevanza: Head of Brand Marketing Communication, EMEA; Head of Advertising, Digital, Events, Sponsorships and Trade Fairs per tutti i marchi FCA. Da novembre 2019, ha inoltre guidato il team che ha lanciato la Nuova 500 BEV.

In un periodo precedente, per la vasta regione EMEA, ha svolto l’importante ruolo di responsabile dei servizi di comunicazione cross-brand, occupandosi della promozione strategica del marchio in tutto il Gruppo. Le sue responsabilità includevano anche la gestione di eventi su larga scala, l’organizzazione delle licenze e la supervisione delle attività legate al merchandising, contribuendo al rafforzamento dell’identità del brand.

Prima di intraprendere la sua esperienza all’interno del Gruppo FCA, Cristiano Fiorio ha maturato una solida esperienza lavorativa nei settori dei grandi eventi, dell’industria del turismo e in aziende specializzate nell’organizzazione di eventi sportivi, oltre che nel campo dello sport e delle comunicazioni di marketing. Attualmente, ricopre anche un ruolo di rilievo come membro del Consiglio di Amministrazione di Basicnet, un gruppo che gestisce marchi iconici come Superga, Kappa, Sebago, Kway e molti altri, apportando la sua competenza strategica e la sua visione innovativa.

Cristiano Fiorio succede a Eligio Catarinella, ora nominato responsabile vendite e marketing di Stellantis per la regione Europa Allargata, rispondendo direttamente a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Europa Allargata.