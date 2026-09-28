Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera: l’esemplare più oscuro e spettacolare della serie è un pezzo unico

Al Museo Alfa Romeo di Arese è stata presentata una 33 Stradale davvero fuori dal comune. Si chiama “Perla Nera” ed è un esemplare unico all’interno della serie limitata a 33 vetture della nuova supercar del Biscione. Il nome è stato scelto e registrato direttamente dal proprietario, un collezionista che ha seguito da vicino tutto il percorso di personalizzazione insieme al Centro Stile Alfa Romeo. Il risultato è una 33 Stradale completamente nera, dove il carbonio non è soltanto un materiale tecnico, ma diventa uno degli elementi che definiscono l’intera vettura.

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Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera, il carbonio è protagonista

La prima cosa che si nota è ovviamente la carrozzeria. Perla Nera è l’unica 33 Stradale della serie realizzata interamente in nero, con il carbonio opaco lasciato ben visibile. In questo caso non serve soltanto a ridurre il peso: la trama delle fibre è stata studiata per seguire le forme della carrozzeria e valorizzarne i volumi.

Sul cofano, ad esempio, il carbonio accompagna la caratteristica forma a V, mentre una trama a lisca di pesce corre idealmente lungo la vettura, dal frontale fino al posteriore passando per il tetto. È un lavoro molto raffinato, perché ogni pannello è stato pensato per far sì che la fibra diventasse parte del disegno e non un semplice rivestimento.

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Anche il processo produttivo è stato particolarmente curato. Il carbonio è stato steso a mano all’interno degli stampi e disposto con grande precisione, seguendo le superfici della vettura. Il proprietario ha partecipato alle varie fasi del progetto, comprese quelle legate alla disposizione delle fibre e alle scelte tecniche.

A completare l’esterno ci sono i cerchi completamente neri e una scelta molto particolare sui loghi. Sono stati eliminati quasi tutti, lasciando soltanto quelli Alfa Romeo, così da non interrompere la continuità delle superfici e mantenere l’attenzione sulla carrozzeria.

Lo stesso livello di personalizzazione si ritrova nell’abitacolo, dominato da Alcantara nera e carbonio. Anche qui non si è lavorato partendo da una configurazione standard. Il sedile sportivo, per esempio, è stato adattato direttamente al corpo del proprietario attraverso incontri e sessioni specifiche, intervenendo su comfort, posizione e sostegno.

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È stata rivista anche la classica sellatura Alfa Romeo “a cannelloni”, poi ripresa sui pannelli porta e sui brancardi. Il poggiatesta integra un elemento in carbonio con la scritta Perla Nera, nome che ritorna anche su una targa dedicata e in altri dettagli dell’abitacolo.

Anche gli elementi più piccoli sono stati personalizzati. Il vano portaoggetti è stato riposizionato sulla parete posteriore con una staffa realizzata appositamente, mentre il set di valigie è completamente rivestito in Alcantara nera e riporta la numerazione della vettura. Il selettore rotativo Alfa porta invece le iniziali del proprietario. I simboli Quadrifoglio e Autodelta sono presenti, ma restano nascosti alla vista fino a quando non si entra nell’abitacolo.

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La meccanica resta quella già nota della Alfa Romeo 33 Stradale, con il V6 biturbo da 3,0 litri da oltre 630 CV, cambio DCT a otto rapporti e trazione posteriore. La velocità massima dichiarata è di 333 km/h, mentre lo 0-100 km/h viene coperto in meno di tre secondi.

Alla base ci sono il telaio ad H in alluminio e la monoscocca in fibra di carbonio, ma su Perla Nera questo materiale assume un ruolo ancora più evidente, perché diventa il filo conduttore dell’intera vettura.

La 33 Stradale è stata il primo progetto della Bottega Alfa Romeo, oggi inserita in BOTTEGAFUORISERIE, il centro dedicato alle creazioni più esclusive di Alfa Romeo e Maserati. È proprio qui che il concetto di personalizzazione viene portato al massimo livello, con auto costruite realmente intorno alle richieste del cliente.

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Cristiano Fiorio, General Manager di BOTTEGAFUORISERIE, ha spiegato che Perla Nera nasce proprio da questo rapporto diretto tra proprietario e team di sviluppo. Tra le 33 unità previste, questa resterà quindi l’unica con questa configurazione e con il nome Perla Nera.