Opel Mokka Electric “Coffee”: la miscela perfetta per viaggi rilassanti

Dopo che il nuovo Opel Mokka GSE è stato presentato, in anteprima mondiale, all’IAA Mobility di Monaco di Baviera soltanto pochi giorni fa ora una nuova variante del B-SUV del costruttore di Rüsselsheim si affaccia sulla scena. Si tratta della soluzione migliore per chi preferisce godersi momenti di relax e piacere durante i lunghi viaggi.
L’1 ottobre di ogni anno gli amanti del caffè, sparsi in ogni angolo del mondo, celebrano infatti la Giornata Internazionale del Caffè motivo per il quale il costruttore tedesco presenta la Opel Mokka Electric “Coffee”; una variante dell’apprezzata Mokka, decisamente unica sotto ogni punto di vista. Sicuramente perfetta per rendere i viaggi più piacevoli e le pause in percorrenza ancora più gustose e rinfrancanti.
Una Opel Mokka elettrica con due macchine per il caffè a bordo
La Opel Mokka Electric “Coffee” rappresenta allora il perfetto SUV compatto per gli intenditori più esigenti del caffè espresso, il cappuccino e altre specialità legate al caffè stesso. Ogni preparazione di questo tipo può essere effettuata proprio a bordo di questa Mokka dedicata a tale compito. All’interno del bagagliaio trovano posto infatti due macchine da caffè, macinato o nella più comoda caratterizzazione con cialde; posizionate al posto delle valige o delle borse della spesa che solitamente affollano il vano. Non manca nemmeno una vaporiera per montare il latte, un macinacaffè e persino un frigorifero; tutti strumenti utili per preparare un caffè perfetto.
In virtù di una batteria da 54 kWh, la Opel Mokka Electric “Coffee” dispone di 156 cavalli di potenza, pari a 115 kW, e percorre fino a 403 chilometri con una singola ricarica secondo il Ciclo WLTP. Ora le pause per la ricarica sono coadiuvate dalla possibilità di godersi un ottimo caffè direttamente in macchina.
Allo stesso tempo la Opel Mokka mette a disposizione moderne opzioni in tema di infotainment, grazie alla disponibilità di uno schermo digitale da 10 pollici di pari diagonale con quello posto alle spalle del volante. Lo stesso sistema si può attivare semplicemente richiamandolo con la skill “Hey Opel” che permette di usare il riconoscimento vocale naturale. In combinazione col sistema di navigazione connessa, con le mappe che si aggiornano via etere, si può avere anche l’intelligenza artificiale proposta da ChatGPT. In ogni caso, per concludere, va detto che la Opel Mokka Electric “Coffee” rimarrà una versione unica.