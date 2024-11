Debutto in concessionaria per la nuova Opel Grandland Electric

I clienti possono vedere come la nuova Opel Grandland dà vita a idee elettrizzanti nella campagna di lancio “#GOGRAND” lanciata pochi giorni fa, così come nell’emozionante video “Grand Ideas” su cui si basa il nuovo arrivato. Oppure è possibile visitare la propria concessionaria Opel, perché la nuova Grandland sta già festeggiando lì il suo lancio. Ciò significa che il nuovo SUV top di gamma di Opel è ora disponibile per i clienti, ovviamente anche nella versione completamente elettrica: Opel Grandland Electric.

Con l’arrivo in concessionaria della nuova Opel Grandland electric la gamma della casa tedesca è tutta a zero emissioni

Ricordiamo che Opel ha già aperto gli ordini anche per la nuova Frontera Electric. E la nuova Opel Mokka è recentemente diventata disponibile su ordinazione: con ancora più carattere di prima, tecnologie al top e ovviamente elettrificata. Il Mokka Electric completamente elettrico completa il nuovo trio di SUV Opel e segna un’altra pietra miliare nella storia dell’azienda. Perché Opel mantiene la parola data con la sua strategia di elettrificazione e, nell’anno dell’anniversario dei “125 anni di costruzione automobilistica Opel”, è il primo produttore tedesco a offrire ai clienti tutti i modelli elettrici a batteria. Chiunque cerchi i veicoli giusti per la mobilità quotidiana a zero emissioni locali può ora scegliere dall’intera gamma Opel.

Oltre ai nuovi modelli SUV, il portafoglio di veicoli elettrici si estende dal piccolo Opel Rocks Electric ai bestseller Corsa Electric, Astra Electric e Astra Sports Tourer Electric fino ai furgoni di grande capacità come Combo Electric e Zafira Electric. Opel ha di tutto nella sua gamma, dai veicoli leggeri ai SUV eleganti e pratici fino alle auto spaziose per viaggiare con gli amici o con la famiglia.

Ma anche i imprenditori e professionisti possono trovare da Opel il modello giusto per quasi ogni esigenza. Anche l’ultima generazione di veicoli commerciali Opel è completamente elettrica: con Combo Cargo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric. Tutti dispongono di una gamma leader di sistemi di assistenza all’avanguardia e, soprattutto con la guida a zero emissioni locali, non scendono a compromessi quando si tratta di volume di carico nella vita lavorativa quotidiana. E per i clienti delle flotte che desiderano percorrere lunghe distanze con zero emissioni locali e allo stesso tempo “fare rifornimento” in modo particolarmente rapido, Opel ha a disposizione gli innovativi veicoli a idrogeno Vivaro Hydrogen e il nuovo Movano Hydrogen.

Il nuovissimo Opel Grandland Electric, ora disponibile presso i concessionari Opel, trasforma già in realtà molte innovazioni visionarie del rivoluzionario studio Opel Experimental, dal fulmine Opel illuminato per la prima volta nella parte anteriore fino alla scritta Opel a illuminazione continua sul lato anteriore. Caratteristiche innovative come la luce Intelli-Lux HD con oltre 50.000 elementi LED e il pratico Pixel Box all’interno rendono la vettura un modello di altissimo profilo. Il nuovo arrivato inoltre è il primo modello Opel basato sulla piattaforma STLA Medium, ottimizzata per i veicoli elettrici.

Ciò significa più spazio e comfort per i passeggeri, ma soprattutto un’ampia autonomia. I conducenti di Opel Grandland Electric possono già percorrere fino a 523 chilometri (con la batteria da 73 kWh, secondo WLTP) o 582 chilometri (con la batteria da 82 kWh, secondo WLTP ), a seconda della capacità della batteria, e con la ricarica rapida è necessaria solo una breve pausa. E grazie al motore elettrico da 157 kW (213 CV) e 345 Newton metri di coppia diretta, le prestazioni sono all’altezza della fama di Opel.