Le Alfa Romeo più potenti di sempre: tra supercar e fuoriserie, la classifica nasconde una sorpresa

Quali sono le Alfa Romeo stradali più potenti? Per rispondere bisogna guardare soprattutto alla storia recente del Biscione, segnata dall’arrivo di supercar esclusive e versioni Quadrifoglio sempre più prestanti. Il confronto riguarda le vetture termiche ufficiali, comprese le serie limitate, mentre le creazioni dei carrozzieri meritano un capitolo separato.

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Le Alfa Romeo più potenti, tra V8 aspirati e V6 biturbo

Il viaggio comincia dalle Alfa Romeo 8C Competizione e 8C Spider, entrambe spinte da un V8 aspirato di 4,7 litri con 450 CV. Alla trazione posteriore si accompagna un cambio robotizzato a sei rapporti. Sono vetture nate per un pubblico ristretto, nelle quali la potenza si combina con una carrozzeria riconoscibile.

Un salto porta alle Giulia e Stelvio Quadrifoglio aggiornate, equipaggiate con il 2.9 V6 biturbo da 520 CV. Le precedenti configurazioni da 510 CV restano sotto questa soglia. Sulla berlina la trazione è posteriore, mentre il SUV utilizza il sistema integrale Q4: stessa cavalleria, due interpretazioni differenti della sportività.

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La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa mantiene a sua volta 520 CV. La serie limitata a dieci esemplari punta soprattutto sull’aerodinamica, con appendici specifiche e un grande alettone. Non supera quindi le altre Quadrifoglio per potenza, pur distinguendosi per il lavoro dedicato alla gestione dei flussi e al carico aerodinamico.

Più in alto troviamo Giulia GTA e GTAm, entrambe da 540 CV. Il V6 biturbo viene affiancato da un programma di alleggerimento e interventi su telaio e aerodinamica. La GTAm rinuncia ai sedili posteriori e accentua la vocazione per la pista, mantenendo però l’omologazione stradale. Le due varianti sono state realizzate in 500 esemplari complessivi.

Il riferimento della produzione ufficiale è la nuova 33 Stradale, costruita in 33 esemplari. Il suo V6 biturbo supera i 600 CV: una potenza che la colloca ben oltre le altre sportive ufficiali del Biscione. Alfa Romeo dichiara 333 km/h di velocità massima e uno scatto da zero a cento inferiore ai tre secondi.

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Separatamente vanno ricordate la Giulia SWB Zagato da 540 CV e la TZ3 Stradale, realizzata in nove esemplari con meccanica Dodge Viper. Per la TZ3 numero cinque, Gooding riporta 640 bhp: un dato riferito a quella specifica fuoriserie, estranea alla gamma Alfa Romeo.