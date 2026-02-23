Alfa Romeo riapre gli ordini per Giulia e Stelvio Quadrifoglio in Europa

Alfa Romeo ribadisce l’attenzione verso la propria clientela annunciando la riapertura degli ordini per Giulia e Stelvio Quadrifoglio in Europa a partire dai primi giorni di marzo. La scelta si inserisce in un piano più ampio che prevede il prolungamento della produzione delle attuali generazioni di Giulia e Stelvio fino al 2027. In questo modo il marchio del Biscione intende soddisfare le richieste degli appassionati, continuando a offrire le versioni ad alte prestazioni dei due modelli simbolo della gamma e rafforzando il legame con una tradizione sportiva che rappresenta un pilastro dell’identità Alfa Romeo.

Le iconiche Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio tornano per rafforzare il legame tra Alfa Romeo e gli amanti delle prestazioni estreme

Santo Ficili, Amministratore Delegato di Alfa Romeo, ha dichiarato: “Come annunciato al recente Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026, stiamo riaprendo gli ordini per Giulia e Stelvio Quadrifoglio, al fine di mantenere la promessa fatta ai nostri clienti più esigenti di prestazioni estreme e pura emozione che sono parte del DNA Alfa Romeo. È il modo migliore per celebrare uno dei simboli più iconici del mondo automobilistico, incarnando una ricerca centenaria dell’eccellenza tecnica applicata sia alle auto da corsa che a quelle di produzione. Il Quadrifoglio è l’espressione più autentica della sportività Alfa Romeo e delle nostre auto, progettate per veri appassionati di guida, con il guidatore sempre al centro di ogni nostra azione. Siamo certi che continuerà a ispirare il nostro futuro”.

“Un ringraziamento speciale va alla nostra rete vendita, principali ambasciatori del marchio, che costruiscono e consolidano ogni giorno il rapporto con i nostri clienti, trasformando la passione per il prodotto e la competenza tecnica in un’esperienza premium coerente con i valori di eccellenza e prestazioni che definiscono Alfa Romeo”.

Giulia e Stelvio Quadrifoglio sfoggiano il leggendario simbolo del DNA Alfa Romeo, apparso per la prima volta nel 1923 quando il pilota Ugo Sivocci vinse la Targa Florio a bordo della sua Alfa Romeo RL ornata dal fortunato logo. Da allora, questo emblema ha identificato i modelli più performanti del marchio, non solo quelli utilizzati nelle competizioni, ma anche le vetture stradali più potenti ed esclusive. Giulia e Stelvio Quadrifoglio non fanno eccezione, coniugando tecnologia all’avanguardia e prestazioni adrenaliniche.

Creati con la passione per la meccanica più raffinata e il puro piacere di guida, entrambi i modelli offrono un’esperienza Alfa Romeo diretta e coinvolgente, dove ogni scelta progettuale mira al perfetto equilibrio tra leggerezza, rigidità strutturale e distribuzione ottimale dei pesi, contribuendo in modo decisivo alla reattività e alla precisione di guida in ogni condizione. In particolare, la dinamica di guida al top della categoria è il risultato dell’utilizzo di materiali ultraleggeri come l’alluminio per il motore e la fibra di carbonio per albero di trasmissione, cofano, spoiler, minigonne laterali, plancia e pannelli.

L’aerodinamica attiva della Giulia è ulteriormente esaltata dallo splitter anteriore in fibra di carbonio: una volta attivato, controlla la qualità del flusso d’aria sotto il veicolo per aumentare stabilità e prestazioni. Infine, il sistema di scarico Akrapovič emette un sound inconfondibile e profondo, traducendo il carattere sportivo del motore in emozione acustica e rafforzando il legame tra l’auto e il suo guidatore.

Sotto il cofano di entrambi i modelli ruggisce il potente V6 da 2,9 litri, che eroga 520 cavalli, incarnando la tradizione sportiva di Alfa Romeo e riaccendendo il legame istintivo del marchio con la guida. Questa configurazione esemplifica l’eccellenza ingegneristica del marchio e offre agli appassionati di guida un equilibrio eccezionale tra emozioni e prestazioni. Il motore è abbinato a un differenziale autobloccante meccanico, che migliora la maneggevolezza e la trazione del veicolo ottimizzando il trasferimento di coppia e aumentando stabilità, agilità e velocità in curva. Sulla Giulia, questo potente V6 è abbinato alla trazione posteriore (RWD), mentre sulla Stelvio è disponibile con trazione integrale Q4.

L’iconico look dei due modelli Quadrifoglio trae ispirazione dal mondo del motorsport, coniugando tradizione e innovazione: cerchi ultraleggeri traforati a 5 fori – 19″ per Giulia, 21″ per Stelvio – pinze freno anodizzate grigie dal design ultra sportivo e spoiler posteriore in fibra di carbonio per la berlina ad alte prestazioni. Gli stessi elementi motorsport si ritrovano all’interno, in particolare nei sedili sportivi “Racing Sparco” in pelle e Alcantara con inserti in fibra di carbonio. I colori disponibili sono Rosso Etna, Verde Montreal, Blu Misano, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano e Rosso Alfa.