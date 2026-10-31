Lancia, alettone e assetto basso: così il render immagina una nuova sportiva

L’ampio alettone posteriore e i passaruota allargati chiariscono subito a quale modello Lancia si sia ispirato Claudio Sant’Andrea. Nel progetto Forma Corsa by RestomodGT, l’autore immagina un’auto sportiva compatta, pensata per affrontare le strade tortuose di montagna. Diciamo subito che si tratta di un render indipendente, realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

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Lancia: il render Forma Corsa mette in risalto la sportività

Il design parte dal frontale, dove il “calice” luminoso, elemento distintivo dello stile Lancia, attraversa il muso e si estende verso il centro del paraurti. Uno splitter anteriore si protende verso l’asfalto, mentre le prese d’aria accentuano ulteriormente il carattere sportivo della vettura. Lungo le fiancate, cerchi a razze multiple e pinze dei freni rosse si affiancano a minigonne pronunciate, con la carrozzeria che si sviluppa molto vicina al suolo.

Il posteriore è forse l’elemento di maggiore impatto: un grande alettone sovrasta il lunotto, i fanali circolari integrano una firma luminosa a forma di “Y” e il paraurti ospita un diffusore e un doppio terminale di scarico. La colorazione scura unisce questi dettagli, esaltando l’aspetto muscoloso di questa particolare interpretazione.

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All’interno, l’atmosfera cambia, dominata dalla tonalità blu, presente in vari inserti, in un dettaglio sul volante e nell’illuminazione ambientale che percorre la plancia e le portiere. I sedili anteriori, dal profilo molto avvolgente, presentano un rivestimento scuro con cuciture a contrasto. L’abitacolo include inoltre leve del cambio al volante, un tetto panoramico e un divanetto posteriore per ospitare altri passeggeri.

Questo concept si inserisce nel dibattito in corso sul futuro del marchio. A Parigi, Arnaud Belloni ha osservato che, attualmente, Lancia conta più appassionati che clienti effettivi. Per riavvicinarsi a chi sogna le storiche auto sportive del brand, ha accennato alla possibilità di realizzare modelli speciali o edizioni limitate: idee che, tuttavia, non si sono ancora tradotte in un piano industriale concreto.

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Nel frattempo, Belloni punta a concentrarsi sulle vendite di Ypsilon e Gamma, modelli dai quali dipenderà la prossima fase del rilancio del marchio. Tra le possibilità menzionate vi sono piccoli modelli Lancia ispirati alla A112 e alla Y10. Un “Lancia Day“, previsto per l’inizio del 2027, offrirà un approfondimento sui prodotti, sull’identità e sui piani futuri del marchio.