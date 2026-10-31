Alfa Romeo, una biposto tutta muscoli: un render riaccende il sogno di una nuova sportiva

Il cofano scolpito e l’abitacolo compatto chiariscono subito il concetto: un’Alfa Romeo progettata mettendo al centro il piacere di guida. Si tratta della visione del designer digitale indipendente Tommaso Ciampi, il cui render ritrae una vettura sportiva biposto dalle proporzioni estremamente slanciate.

Advertisement

Alfa Romeo: la biposto di Tommaso Ciampi punta su forma e carattere

La carrozzeria rossa mette in risalto i parafanghi anteriori e i profili del cofano. Al centro del frontale spicca il caratteristico scudetto, incorniciato da una firma luminosa, mentre sottili gruppi ottici si allungano verso le fiancate. Le ampie prese d’aria inferiori e uno splitter scuro conferiscono un carattere deciso al design del frontale.

Di profilo, l’auto presenta una linea del tetto arcuata che digrada dolcemente verso la parte posteriore, accentuando la muscolosità dei passaruota posteriori. Un elemento scuro corre lungo la base delle portiere, completato da una presa d’aria posizionata dietro le ruote anteriori. I cerchi propongono una rivisitazione moderna del classico motivo “a disco” (con fori circolari) tipico di Alfa Romeo, impreziositi da pinze freno di colore arancione.

Advertisement

Ciampi si concentra soprattutto sulle proporzioni e sull’identità del marchio, fondendo superfici morbide e fluide con dettagli più affilati e aggressivi. Il risultato evoca lo spirito di una gran turismo italiana, con una carrozzeria compatta che avvolge strettamente l’abitacolo. Come precisa l’autore, le immagini sono state realizzate con il supporto dell’intelligenza artificiale; si tratta di un progetto personale, indipendente da qualsiasi piano ufficiale dell’azienda.

Tuttavia, l’ipotesi di vedere qualcosa di simile nella futura gamma Alfa Romeo non è del tutto inverosimile. Il programma Bottegafuoriserie offre una piattaforma concreta per creazioni esclusive e su misura, attingendo al know-how condiviso di Alfa Romeo e Maserati. Una produzione in serie estremamente limitata potrebbe rappresentare una strada percorribile.

Advertisement

Dopo la 33 Stradale, Alfa Romeo ha confermato un ulteriore progetto Bottegafuoriserie, anch’esso destinato a una produzione in tiratura rigorosamente limitata. Al momento non sono stati resi noti il ​​nome, la tipologia di carrozzeria o le specifiche tecniche. Il programma include inoltre opzioni di personalizzazione, attività sportive e la valorizzazione del patrimonio storico del marchio, facendo leva sulle competenze artigianali presenti nella filiera produttiva italiana.